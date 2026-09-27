पटना में गली के विवाद में खूनी खेल: सास की हत्या, बहू का गर्भपात; आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-80 किया जाम
पटना के बाहापुर गांव में गली के विवाद में एक महिला की हत्या और बहू के गर्भपात के बाद ग्रामीण ...और पढ़ें
HighLights
गली विवाद में सास शांति देवी की हत्या हुई।
हमले में बहू आरती देवी का गर्भपात हो गया।
आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना-भागलपुर NH-80 जाम किया।
संवाद सूत्र, मोकामा (पटना)। पटना जिले की सीमा पर स्थित बाहापुर गांव में गली के विवाद में शनिवार रात सास की हत्या और बहू का कथित तौर पर गर्भपात होने के बाद लोग आक्रोशित हो गए।
गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वे मृतका शांति देवी के साथ पटना-भागलपुर एनएच 80 पर प्रदर्शन कर रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है।
शनिवार रात परिवार पर किया गया था हमला
शनिवार रात गली के विवाद में रामरूप मिस्त्री के घर पर मखोरन महतो और उसके पुत्र सोनू महतो ने स्वजन के साथ मिलकर हमला कर दिया था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धारदार हथियार से परिवार पर हमला किए जाने से रामरूप के परिवार के आठ लोग जख्मी हो गए थे। शांति देवी, उनके पुत्र वहीं विपुल कुमार, उनकी पत्नी आरती देवी, महेश मिस्त्री, उनकी पत्नी फूलो देवी, रौशन कुमार और मधु देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।
सूचना मिलते ही पचमहला पुलिस और ग्रामीणों ने सभी घायलों को बड़हिया रेफरल में उपचार के लिए भर्ती कराया। इलाज के दौरान रामरुप मिस्त्री की पत्नी शांति देवी ( 65 साल ) की मौत हो गई।
सास की मौत और बहू के गर्भपात पर भड़का गुस्सा
गंभीर रूप से जख्मी आरती देवी का लखीसराय में इलाज चल रहा था। रविवार सुबह उनका गर्भपात हो गया। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया।
ग्रामीण वरीय अधिकारी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़ गए हैं। मौके पर पचमहला और मरांची थानाध्यक्ष दल बल के साथ कैंप कर रहे हैं। स्थिति अभी नियंत्रण में है।