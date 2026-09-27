पटना में गली के विवाद में खूनी खेल: सास की हत्या, बहू का गर्भपात; आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-80 किया जाम

संवाद सूत्र, मोकामा (पटना)। पटना जिले की सीमा पर स्थित बाहापुर गांव में गली के विवाद में शनिवार रात सास की हत्या और बहू का कथित तौर पर गर्भपात होने के बाद लोग आक्रोशित हो गए।

गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वे मृतका शांति देवी के साथ पटना-भागलपुर एनएच 80 पर प्रदर्शन कर रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है।

शनिवार रात परिवार पर किया गया था हमला

शनिवार रात गली के विवाद में रामरूप मिस्त्री के घर पर मखोरन महतो और उसके पुत्र सोनू महतो ने स्वजन के साथ मिलकर हमला कर दिया था।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धारदार हथियार से परिवार पर हमला किए जाने से रामरूप के परिवार के आठ लोग जख्मी हो गए थे। शांति देवी, उनके पुत्र वहीं विपुल कुमार, उनकी पत्नी आरती देवी, महेश मिस्त्री, उनकी पत्नी फूलो देवी, रौशन कुमार और मधु देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।