पटना के कुम्हरार रेलवे ट्रैक पर युवक-युवती के शव मिले, पांच दिन से लापता थी शैली रानी

जागरण संवाददाता, पटना। पटना के कुम्हरार रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार को युवक और युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत युवती की पहचान शैली रानी के रूप में हुई है। वह टीपीएस कॉलेज के पास रहती थी और पांच अक्टूबर से लापता थी।

परिजनों ने उसी दिन कंकड़बाग थाने में उसकी गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं, मृत युवक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पांच दिन से लापता थी शैली, परिवार ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी शैली रानी पांच अक्टूबर से लापता थी। उसके परिजनों ने उसकी तलाश करने के बाद कंकड़बाग थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को कुम्हरार रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिलने के बाद उसकी पहचान शैली के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलने पर मामले ने नया मोड़ ले लिया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शैली रेलवे ट्रैक तक किन परिस्थितियों में पहुंची और उसके साथ मिले युवक की पहचान क्या है। युवक की पहचान नहीं, प्रेम प्रसंग की आशंका रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती के शव मिलने के बाद मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखे जाने की बात सामने आई है। हालांकि, पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मृत युवक की पहचान भी अभी नहीं हो सकी है। ऐसे में घटना के पीछे की वजह को लेकर फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस दोनों की पहचान और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।