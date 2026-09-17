जागरण संवाददाता, पटना। पटना जंक्शन पर सफाई ड्यूटी में तैनात सफाईकर्मी भीम पासवान की बुधवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

घटना के बाद गुरुवार सुबह से सफाईकर्मियों में आक्रोश है। सफाईकर्मियों ने जंक्शन की सफाई व्यवस्था ठप कर दी और प्लेटफॉर्म नंबर आठ पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

इससे जंक्शन परिसर में जगह-जगह गंदगी पसरी हुई है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाईकर्मी हड़ताल पर चले गए।

आरपीएफ इंस्‍पेक्‍टर साकेत कुमार की पहल पर एजेंसी ने तत्‍काल 25 हजार रुपये की सहायता दी। आगे एक लाख रुपये देने का वादा क‍िया। यह भी आश्‍वासन द‍िया क‍ि परिवार के एक सदस्‍य को एजेंसी नौकरी पर रखेगी।

शव का पोस्‍टमार्टम कराया जाएगा।

दो शिफ्ट में की थी ड्यूटी

जानकारी के अनुसार, महुली निवासी भीम पासवान पटना जंक्शन पर सफाई का काम करने वाली एजेंसी में कार्यरत था। बुधवार 16 सितंबर को उसकी दो शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई थी।

पहली शिफ्ट सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक थी। इसके बाद उसे दोपहर दो बजे से रात 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में भी काम करना था।

बताया जा रहा है कि दूसरी शिफ्ट के दौरान ही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। हालांकि, उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है।

स्वजन का आरोप-समय पर नहीं दी सूचना

मृतक के स्वजन ने एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भीम की मौत की सूचना उन्हें समय पर नहीं दी गई। स्वजन के अनुसार, घटना के बाद एजेंसी की ओर से जिस तरह की कार्रवाई की गई, उससे परिवार को काफी परेशानी हुई।

स्वजन का आरोप है कि एजेंसी ने भीम के शरीर से ड्यूटी ड्रेस और परिचय पत्र तक हटा दिया। सफाईकर्मियों ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। सफाई बंद होने से जंक्शन पर बढ़ी परेशानी सफाईकर्मियों के प्रदर्शन के कारण गुरुवार सुबह से पटना जंक्शन की सफाई व्यवस्था प्रभावित है। प्लेटफॉर्म और परिसर में जगह-जगह कूड़ा और गंदगी जमा होने लगी। बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही वाले जंक्शन पर सफाई बंद रहने से स्थिति और खराब होने की आशंका। सफाईकर्मियों का कहना है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने, एजेंसी पर कार्रवाई करने और घटना की निष्पक्ष जांच कराने के बाद ही वे काम पर लौटेंगे।