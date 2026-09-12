युवक को ट्रेन से फेंकने वाला आरोपी पटना जंक्शन पर दिखा, पुलिस की छापामारी जारी

संवाद सूत्र, खगौल। दानापुर जीआरपी क्षेत्र में कैलाश कुमार और उसके दोस्त से लूटपाट और मारपीट कर चलती ट्रेन से फेंके जाने के मामले में फरार आरोपित की तलाश में रेल पुलिस को शुक्रवार को अहम सुराग मिला।

रेल पुलिस को आरोपित के पटना जंक्शन पर मौजूद होने की सूचना मिली थी, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही वह वहां से फरार हो गया।

इसके बाद जंक्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें संदिग्ध की पहचान की पुष्टि हुई। तकनीकी अनुसंधान कर पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए उसके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

पुलिस के अनुसार, संदिग्ध का पहले भी इसी तरह की वारदात में शामिल होने का इतिहास रहा है। करीब दो वर्ष पहले दानापुर रेल मंडल के बक्सर स्टेशन के समीप उसने दो युवकों के साथ मारपीट कर छीनाझपटी की थी।

इसके बाद दोनों युवकों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। हालांकि, उस घटना में दोनों की जान बच गई थी। मामले में रेल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। रेल एएसपी भास्कर रंजन ने बताया था कि संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। शुक्रवार को भी पटना, आरा और बक्सर में पुलिस की टीमें उसकी तलाश में छापेमारी करती रहीं। उसकी गिरफ्तारी के बाद कैलाश की मौत से जुड़े घटनाक्रम और वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट होगी।

संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों से गांव से निकाला जांच में यह भी सामने आया है कि करीब एक माह पहले संदिग्ध अपने गांव गया था। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों ने उसे गांव से बाहर कर दिया था।