पटना में रोजगार की बहार: टाटा-रिलायंस जैसी कंपनियों में 20 हजार नौकरियां; आज से लगेगा 5 दिवसीय रोजगार मेला

राज्य ब्यूरो, पटना। बुधवार से पटना के ज्ञान भवन में पांच दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन होगा।प्रदेशभर के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा इस मेला का आयोजन जाएगा।

इसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और रिटेल समेत विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी। मेला में करीब 20 हजार युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। टाटा और रियालंस में नौकरी का मौका विभाग के मुताबिक, रोजगार मेला में कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी पेमेंट्स बैंक, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, क्लिक्स, फ्लिपकार्ट, टीसीआई एक्सप्रेस, जॉनसन (लिफ्ट एंड एस्केलेटर), टीवीएस क्रेडिट, ट्रेंट लिमिटेड (टाटा समूह की कंपनी) और रिलायंस रिटेल समेत अन्य प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होगी।