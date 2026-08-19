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पटना में रोजगार की बहार: टाटा-रिलायंस जैसी कंपनियों में 20 हजार नौकरियां; आज से लगेगा 5 दिवसीय रोजगार मेला

By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:00 AM (IST)

आज से पटना के ज्ञान भवन में पांच दिवसीय रोजगार मेला शुरू हो रहा है, जिसका लक्ष्य 20 हजार युवाओं को रोजगार दिलाना है। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होंगी।

20 हजार युवाओं को मिलेगा नौकरी का अवसर (AI Generated Image)

20 हजार युवाओं को मिलेगा नौकरी का अवसर (AI Generated Image)

HighLights

  1. पांच दिवसीय रोजगार मेला आज से पटना में शुरू।

  2. 20 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य।

  3. टाटा, रिलायंस सहित कई कंपनियां होंगी शामिल।

राज्य ब्यूरो, पटना। बुधवार से पटना के ज्ञान भवन में पांच दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन होगा।प्रदेशभर के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा इस मेला का आयोजन जाएगा।

इसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और रिटेल समेत विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी। मेला में करीब 20 हजार युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

टाटा और रियालंस में नौकरी का मौका

विभाग के मुताबिक, रोजगार मेला में कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी पेमेंट्स बैंक, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, क्लिक्स, फ्लिपकार्ट, टीसीआई एक्सप्रेस, जॉनसन (लिफ्ट एंड एस्केलेटर), टीवीएस क्रेडिट, ट्रेंट लिमिटेड (टाटा समूह की कंपनी) और रिलायंस रिटेल समेत अन्य प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होगी।

यहां करना होगा रजिस्ट्रेशन

इसमें शामिल होने के लिए नियोजकों और अभ्यर्थियों को आनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए रोजगार पाने के इच्छुक युवा detjob.bihar.gov.in/registration पर पंजीकरण करा सकते है।

मेले में बिना पंजीकरण के प्रवेश नहीं मिलेगा। रोजगार मेले से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विभाग की तरफ से 18002965656 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है।