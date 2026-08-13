Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    पटना में मामूली टक्कर के बाद इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा, महिला ने केस डायरी छीनी; आधे घंटे तक सड़क पर हाईवोल्टेज हंगामा

    By syed naqui imamEdited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 03:55 PM (IST)

    फुलवारी शरीफ में मामूली वाहन टक्कर के बाद एक युवक-युवती ने इंस्पेक्टर मशुद हैदरी से बदसलूकी की, उनका कॉलर पकड़ा और सरकारी कागजात छीन लिए। ...और पढ़ें

    सड़क पर आधे घंटे तक चलता रहा ड्रामा

    सड़क पर आधे घंटे तक चलता रहा ड्रामा

    HighLights

    1. इंस्पेक्टर मशुद हैदरी से युवक-युवती ने की बदसलूकी।

    2. कॉलर पकड़कर गाड़ी से उतारा, सरकारी कागजात छीने गए।

    3. डीएसपी ने सरकारी कार्य में बाधा डालने पर FIR के आदेश दिए।

    जागरण संवाददाता, फुलवारी शरीफ(पटना)। फुलवारी शरीफ में मामूली वाहन टक्कर के बाद एक युवक और युवती ने परसा बाजार थाना के पर्यवेक्षण पदाधिकारी इंस्पेक्टर मशुद हैदरी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की। आरोप है कि दोनों ने इंस्पेक्टर की सरकारी गाड़ी का पीछा किया और आगे जाकर उसे रोक लिया।

    युवती ने पकड़ा कॉलर, गाड़ी से उतारा

    आरोप के मुताबिक, कार से उतरते ही युवती ने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें गाड़ी से नीचे उतार दिया।

    इसके बाद उनके साथ बदसलूकी की गई। घटना के दौरान सरकारी कार्य से जुड़े केस डायरी और जरूरी जांच कागजात भी छीन लिए जाने का आरोप है।

    सड़क पर आधे घंटे तक चलता रहा ड्रामा

    घटना के दौरान सड़क पर करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

    बताया गया कि इंस्पेक्टर युवती के सामने हाथ जोड़कर केस डायरी और सरकारी कागजात वापस करने की गुहार लगाते रहे।

    लोगों ने समझाया, तब लौटाए कागजात

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मौके पर मौजूद लोगों ने युवती को समझाया कि सामने अधिकारी माफी मांग रहे हैं, इसलिए सरकारी कागजात वापस कर दिए जाएं।

    इसके बाद युवती ने इंस्पेक्टर से माफी मंगवाई और केस डायरी समेत जरूरी कागजात वापस किए।

    पुलिस मुख्यालय तक पहुंची हंगामे की बात

    इंस्पेक्टर मशुद हैदरी पटेल भवन से सरकारी काम निपटाकर परसा बाजार थाना लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी सरकारी गाड़ी की कार से मामूली टक्कर हो गई थी। घटना की जानकारी बाद में पुलिस मुख्यालय तक पहुंची।

    डीएसपी ने दिए प्राथमिकी के आदेश

    डीएसपी रंजन कुमार ने इंस्पेक्टर से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डालने और अधिकारी के साथ बदसलूकी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया।

    पुलिस अब वाहन की पहचान कर आरोपित युवक-युवती के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करेगी।

    मामूली टक्कर का कानूनी समाधान संभव था

    डीएसपी ने कहा कि वाहन टक्कर जैसी घटना का समाधान कानून के तहत किया जा सकता था।

    सरकारी कार्य में बाधा डालना और सरकारी अधिकारी के साथ बदसलूकी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।