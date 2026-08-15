पटना में आज इन रास्तों पर नो एंट्री, डाकबंगला-गांधी मैदान रूट पूरी तरह बंद; देखें वैकल्पिक मार्ग

जागरण संवाददाता, पटना। स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह को लेकर सुबह सात बजे से यातायात व्‍यवस्‍था बदली रहेगी।

समारोह समाप्त होने तक डाकबंगला चौराहा से गांधी मैदान तक सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। ऐसे में गांधी मैदान, डाकबंगला या जेपी गोलंबर की तरफ से गंतव्य तक जाने वाले हैं तो वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें।

वोल्टास मोड़ से उत्तर की ओर जाने वाले वाहनों को विद्यापति व बुद्ध मार्ग होते हुए पुलिस लाइन तिराहा की ओर भेजा जाएगा।

सामान्य वाहनों को आयुक्त कार्यालय के सामने से मरीन ड्राइव की ओर डायवर्ट किया जाएगा। पटना जंक्शन से आने वाले सामान्य निजी वाहन फ्रेजर रोड होते हुए डाकबंगला चौराहा तक आ सकेंगे।

इसके बाद गांधी मैदान की ओर जाने के बजाय डाकबंगला से भट्टाचार्या चौक-पीरमुहानी होते हुए नाला रोड की ओर जाना होगा।

यदि कोई वाहन एक्जीविशन रोड पहुंच जाता है तो स्मार्ट बिग बाजार के सामने कटिंग से वापस भट्टाचार्या चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

पटना जंक्शन से गांधी मैदान की ओर जाने वाले आटो को डाकबंगला चौराहा से न्यू डाकबंगला रोड होते हुए एक्जीविशन रोड में स्मार्ट बिग बाजार के सामने तक जाने दिया जाएगा।

वहां से वाहन वापस भट्टाचार्या चौराहा, भट्टाचार्या मोड़, सीडीए बिल्डिंग गोलंबर, गोरियाटोली होते हुए पटना जंक्शन जाएंगे।

इन मार्ग से जाएंगी नगर व सिटी राइड सेवा की बसें

नगर व सिटी राइड सेवा की बसें गांधी चौराहा-मछुआटोली-दरियापुर तिराहा से नाला रोड, पीरमुहानी, सीडीए बिल्डिंग गोलंबर और गोरियाटोली होते हुए पटना जंक्शन जाएंगी।

पटना सिटी की ओर से आने वाले आटो और ई-रिक्शा मुसल्लहपुर हाट होते हुए बारी पथ में खजांची रोड दक्षिणी तक आएंगे। वापसी में खजांची रोड दक्षिण से खजांची रोड उत्तरी होते हुए अशोक राजपथ पर पहुंचकर गायघाट की ओर जाएंगे।