15 अगस्त पर गांधी मैदान में त्रिस्तरीय सुरक्षा; CCTV और ड्रोन से होगी हर गतिविधि की मॉनिटरिंग

जागरण संवाददाता, पटना। गांधी मैदान में शनिवार को होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य राजकीय समारोह के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा का अभेद्य घेरा बनाया गया है।

समारोह में आने वाले हर नागरिक की सुरक्षा से लेकर वर्षा से बचाव व सुगम यातायात व्यवस्था तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

गांधी मैदान व कारगिल स्मृति चौक को केंद्र में रखते हुए 62 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। पूरे मैदान को चार सेक्टर व सब-सेक्टर में बांटकर एडीएम व डीएसपी को वरीय प्रभारी बनाया गया है।

80 हजार वर्गफीट में बना वाटरप्रूफ शेड ताकि मौसम नहीं बने बाधा

सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक की अहम भूमिका रहेगी। गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी होगी।

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाए गए कैमरों को भी सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया है। इसके साथ ही आसमान से ड्रोन निगरानी करेंगे।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से गतिविधियों की मानिटरिंग होगी।

चप्‍पे-चप्‍पे की गत‍िव‍िध‍ियों पर रखी जाएगी नजर

यहां से मैदान के हर चप्पे में होने वाली तमाम गतिविधियों पर लगातार बारीकी से नजर रखी जाएगी। किसी भी सूचना-शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के लिए जिला नियंत्रण कक्ष तीन पालियों में काम करेगा।

यह जानकारी परेड के अंतिम पूर्वाभ्यास के बाद हुई संयुक्त ब्रीफिंग में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने दी। मौके पर डीएम कुंदन कुमार, एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा समेत तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। एसएसपी ने बताया कि सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को 15 अगस्त की सुबह छह बजे तक अपने-अपने स्थल पर पहुंचना है। सभी दर्शकों के सुरक्षित मैदान से निकलने तक ड्यूटी स्थल पर रहना है। गांधी मैदान और कारगिल स्मृति चौक में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वर्षा हुई तो भी नहीं थमेगा राष्ट्रोत्सव वर्षा के मौसम को देखते हुए दर्शकों की सुविधा के लिए करीब 80 हजार वर्गफीट क्षेत्र में दर्शक दीर्घा के ऊपर वाटरप्रूफ शेड बनाया गया है। इससे वर्षा होने पर भी दर्शकों को समारोह देखने में परेशानी नहीं होगी।