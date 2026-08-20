स्कूल-अस्पताल के पास हॉर्न बजाया तो होगी कार्रवाई! DJ और मैरिज हॉल पर भी पटना हाईकोर्ट का सख्त आदेश
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। डीजे, लाउडस्पीकर, प्रेशर हॉर्न और मैरिज हॉल के लिए नए नियम बनाए गए हैं, साथ ही स्कूल-अस्पताल के पास साइलेंस जोन बनाने को कहा गया है।
HighLights
डीजे, लाउडस्पीकर रात 9:55 बजे के बाद प्रतिबंधित।
वाहनों में प्रेशर हॉर्न पर लगेगा भारी जुर्माना।
स्कूल-अस्पताल के पास बनेंगे साइलेंस जोन।
विधि संवाददाता, पटना। बिहार में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए पटना हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।
खास तौर पर डीजे, तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर और वाहनों में इस्तेमाल होने वाले प्रेशर हॉर्न पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
मैरिज हॉल और बैंक्वेट वालों के लिए भी नया नियम
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीजे संचालक, लाउडस्पीकर संचालक, बैंक्वेट और मैरिज हॉल प्रबंधन रात 9:55 बजे के बाद संगीत या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
दिन में भी ध्वनि निर्धारित डेसीबल सीमा के भीतर ही रखनी होगी। नियम तोड़ने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करनी होगी।
गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगाया तो कट सकता है भारी चालान
वाहनों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। पुलिस को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
कटिहार के पोठिया में एक सप्ताह के अभियान के दौरान प्रेशर हॉर्न पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना वसूले जाने का उदाहरण भी कोर्ट के सामने रखा गया।
स्कूल-अस्पताल के आसपास बनेगा साइलेंस जोन, लगेंगे बड़े बोर्ड
अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास साइलेंस जोन को प्रभावी करने का निर्देश दिया गया है। इन इलाकों में ‘नो हॉर्न’ और ‘नो लाउडस्पीकर’ के स्पष्ट एवं प्रमुख संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे।
डीजे संचालकों और वाहन चालकों को इन क्षेत्रों से गुजरते समय पूरी शांति बनाए रखनी होगी।
DJ और मैरिज हॉल संचालकों का अब होगा रजिस्ट्रेशन
हाईकोर्ट ने डीजे, मैरिज हॉल और लाउडस्पीकर संचालकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। सभी संचालकों को स्थानीय एसडीओ कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना होगा।
उनका पूरा विवरण संबंधित थानों को भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई आसान हो सके।
सड़क से शादी समारोह तक नजर
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि की निगरानी के लिए सिस्टम स्थापित करने और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है।
इसके जरिए लोगों को ध्वनि प्रदूषण की निर्धारित सीमा और उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
कोर्ट के आदेश की जानकारी संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।