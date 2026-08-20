स्कूल-अस्पताल के पास हॉर्न बजाया तो होगी कार्रवाई! DJ और मैरिज हॉल पर भी पटना हाईकोर्ट का सख्त आदेश

विधि संवाददाता, पटना। बिहार में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए पटना हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।

खास तौर पर डीजे, तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर और वाहनों में इस्तेमाल होने वाले प्रेशर हॉर्न पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मैरिज हॉल और बैंक्वेट वालों के लिए भी नया नियम हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीजे संचालक, लाउडस्पीकर संचालक, बैंक्वेट और मैरिज हॉल प्रबंधन रात 9:55 बजे के बाद संगीत या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दिन में भी ध्वनि निर्धारित डेसीबल सीमा के भीतर ही रखनी होगी। नियम तोड़ने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करनी होगी। गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगाया तो कट सकता है भारी चालान वाहनों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। पुलिस को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

कटिहार के पोठिया में एक सप्ताह के अभियान के दौरान प्रेशर हॉर्न पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना वसूले जाने का उदाहरण भी कोर्ट के सामने रखा गया। स्कूल-अस्पताल के आसपास बनेगा साइलेंस जोन, लगेंगे बड़े बोर्ड अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास साइलेंस जोन को प्रभावी करने का निर्देश दिया गया है। इन इलाकों में ‘नो हॉर्न’ और ‘नो लाउडस्पीकर’ के स्पष्ट एवं प्रमुख संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे।