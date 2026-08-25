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पटना हाई कोर्ट से BAMS छात्रों को राहत, 1-2 विषय में फेल होने पर भी दे सकेंगे थर्ड ईयर की परीक्षा

By Pratyush Pratap Singh Edited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 25 Aug 2026 09:52 PM (IST)

पटना हाई कोर्ट ने बीएएमएस छात्रों को बड़ी राहत दी है, जिसमें द्वितीय प्रोफेशनल परीक्षा में एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को तृतीय प्रोफेशनल परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

पटना हाई कोर्ट से BAMS छात्रों को राहत, 1-2 विषय में फेल होने पर भी दे सकेंगे थर्ड ईयर की परीक्षा (AI Generated Image)

पटना हाई कोर्ट से BAMS छात्रों को राहत, 1-2 विषय में फेल होने पर भी दे सकेंगे थर्ड ईयर की परीक्षा (AI Generated Image)

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने बीएएमएस छात्रों को बड़ी राहत दी।

  2. एक-दो विषय में फेल छात्र तृतीय परीक्षा में बैठेंगे।

  3. विश्वविद्यालय को छात्रों को शामिल करने का निर्देश दिया।

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने बीएएमएस छात्रों को बड़ी राहत देते हुए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि द्वितीय प्रोफेशनल परीक्षा में एक या दो विषय में असफल रहे छात्रों को चल रही तृतीय प्रोफेशनल परीक्षा में शामिल होने दिया जाए।

न्यायालय ने कहा कि दूसरी सप्लीमेंट्री परीक्षा में देरी के लिए छात्रों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्हें परीक्षा से रोकने पर उनकी पढ़ाई में गंभीर और अपूरणीय क्षति होगी तथा उनका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो सकता है।

न्यायाधीश हरीश कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश रवि रंजन एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ताओं ने द्वितीय प्रोफेशनल परीक्षा के अधिकांश विषयों में सफलता हासिल की थी, लेकिन एक-एक विषय में असफल रहे।

इसके बाद उन्होंने सप्लीमेंट्री परीक्षा दी, जिसका परिणाम 20 अगस्त 2026 को जारी हुआ। इसके बावजूद वे एक विषय में सफल नहीं हो सके। इसी बीच विश्वविद्यालय ने दूसरी सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित करने से पहले ही तृतीय प्रोफेशनल परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया।

इस वजह से छात्रों के सामने तृतीय प्रोफेशनल की पढ़ाई और परीक्षा में शामिल होने का रास्ता बंद हो गया था। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने माना कि दूसरी सप्लीमेंट्री परीक्षा में हुई देरी छात्रों की वजह से नहीं हुई है। ऐसे में उसका खामियाजा छात्रों को भुगतने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने एकेयू और संबंधित कॉलेजों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ समान स्थिति वाले सभी छात्रों को भी चल रही तृतीय प्रोफेशनल परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। साथ ही, यदि किसी छात्र का कोई पेपर छूट गया है तो उसके लिए अलग से परीक्षा आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया।

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