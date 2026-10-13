पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट के 4 साल बाद पेंशन में कटौती गैरकानूनी, 6% ब्याज के साथ भुगतान का आदेश

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी की पेंशन में 75 प्रतिशत स्थायी कटौती के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के बाद चार साल से अधिक पुराने मामले में विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

अदालत ने राज्य सरकार को अधिकारी की पूरी पेंशन और रोकी गई अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी राशि आठ सप्ताह के भीतर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश कुमार मनीष की एकलपीठ ने उमेश कुमार वर्मा की याचिका पर यह फैसला सुनाया। अधिकारी पर अररिया में सांसद एवं विधायक क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत हाईमास्ट लाइट लगाने के कार्य में कथित वित्तीय अनियमितता का आरोप था। संबंधित अवधि 2006 से 2009 के बीच की थी। याचिकाकर्ता 31 दिसंबर 2014 को सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि आरोपपत्र उन्हें 10 जनवरी 2015 को मिला था। अदालत ने मूल सरकारी अभिलेखों की जांच में पाया कि आरोपपत्र सेवानिवृत्ति से पहले अधिकारी को नहीं दिया गया था। ऐसे में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत कार्यवाही शुरू होने की तारीख आरोपपत्र की वास्तविक तामील मानी जाएगी।