MBBS परीक्षा में 'मुन्नाभाई' बैठाने का मामला, पटना हाई कोर्ट ने कहा- एग्जाम में चीटिंग देश के लिए महामारी

विधि संवाददाता, पटना। परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल को लेकर पटना हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि चीटिंग ऐसी 'महामारी' है, जो अनियंत्रित रहने पर समाज और देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर सकती है।

न्यायाधीश हरिश कुमार की एकलपीठ ने कहा कि परीक्षा की शुचिता से समझौता देश की प्रगति और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा है। मेहनत से परीक्षा पास करने वाले छात्रों के साथ अन्याय कर अनुचित साधनों से आगे निकलने वालों को केवल सहानुभूति के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।

क्या है मामला? मामला आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस छात्र अरविंद कुमार मेहता से जुड़ा है। आरोप था कि उसने थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस पार्ट-1 की ईएनटी परीक्षा में अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को बैठाया। परीक्षा केंद्र पर मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय ने जांच कर छात्र का दाखिला रद करते हुए उसे निष्कासित कर दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरि ने कहा कि समान परिस्थिति वाले एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने स्थायी निष्कासन को अत्यधिक कठोर मानते हुए सजा को तीन वर्ष के निष्कासन में बदला था। ऐसे में याचिकाकर्ता को भी समान राहत मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी एक्ट और स्टैचूट 2011 के तहत कुलपति को परिस्थितियों के अनुरूप दंड चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 के तहत समान स्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार जरूरी है। प्रशांत प्रताप ने फैसले की वैधता पर उठाया सवाल राज्य सरकार की ओर से जीपी-2 प्रशांत प्रताप ने कहा कि जिस फैसले के आधार पर समान राहत मांगी जा रही है, उसमें हाई कोर्ट के पूर्व निर्णय प्रशांत भारती बनाम आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पर विचार नहीं हुआ था, इसलिए उस निर्णय उसके आधार पर समानता का दावा नहीं किया जा सकता।

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उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने उस फैसले को एलपीए संख्या 613/2026 समेत अन्य अपीलों में चुनौती दी है। गिरि ने इसका जवाब देते हुए कहा कि प्रशांत भारती मामले में संविधि 2011 के सेक्शन 27(डी) के तहत कुलपति के दंड चुनने के अधिकार पर विचार नहीं हुआ था, जबकि भावेश कुमार भास्कर मामले में अनुपातिकता और सुधारात्मक दृष्टिकोण पर विस्तार से विचार किया गया।

दो फैसलों में अंतर, डिवीजन बेंच करेगी फैसला हाई कोर्ट ने पाया कि दोनों फैसलों में महत्वपूर्ण अंतर है और प्रशांत भारती मामले में सेक्शन 27(डी) के प्रभाव पर विचार नहीं हुआ था। कोर्ट ने कहा कि भावेश कुमार भास्कर में दिए निष्कर्ष पर आगे विचार आवश्यक है।