छोटी गाड़ी, भारी चालान: जवाब न देने पर फंसी बिहार सरकार, पटना HC ने लगाया ₹5000 का फाइन
पटना हाई कोर्ट ने एलएमवी वाहन पर एचएमवी ई-चालान के मामले में राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल न करने पर ...और पढ़ें
HighLights
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया।
एलएमवी वाहन पर एचएमवी का गलत ई-चालान जारी हुआ था।
सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया।
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने छोटी गाड़ी (एलएमवी) पर भारी वाहन (एचएमवी) का ई-चालान जारी किए जाने के मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए बार-बार समय दिया जा चुका है, इसके बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया गया।
न्यायालय ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया। न्यायाधीश गिरिजेश कुमार की एकलपीठ ने विद्या चंद पांडेय की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
आवेदक की ओर से अधिवक्ता अमित पांडेय ने कोर्ट को बताया कि आवेदक के पास एलएमवी श्रेणी की कार है। जब वह वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) बनवाने एजेंसी पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि वाहन पर पांच हजार रुपये का एचएमवी चालान लंबित है। चालान की राशि जमा किए बिना पीयूसी जारी करने से मना कर दिया गया।
अधिवक्ता ने बताया कि आपत्ति दर्ज कराने पर मामले की जांच का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उसी वाहन को एलएमवी मानते हुए तीन हजार रुपये का दूसरा चालान जारी कर दिया गया। उनका कहना था कि इससे स्पष्ट है कि पहले जारी किया गया एचएमवी चालान गलत था।
कोर्ट को बताया गया कि बिना वाहन रोके, सत्यापन किए और पर्याप्त साक्ष्य के ई-चालान जारी किया गया। साथ ही लंबित चालान के आधार पर पीयूसी जैसी वैधानिक सेवा रोकना वाहन मालिक पर अप्रत्यक्ष रूप से राशि जमा करने का दबाव बनाने के समान है।
राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए फिर समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि 19 फरवरी, 2 अप्रैल, 17 जून और 23 जुलाई को पहले ही समय दिया जा चुका है, लेकिन अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया।
कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जवाब दाखिल करने का समय दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि जमा करने की रसीद पेश किए जाने के बाद ही जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। मामले को 24 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है।
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