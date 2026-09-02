DJ और लाउडस्पीकर के शोर से हैं परेशान? बस करें ये छोटा सा काम, पटना हाईकोर्ट ने आसान किया रास्ता

विधि संवाददाता, पटना। डीजे, लाउडस्पीकर और दूसरे स्रोतों से होने वाले तेज शोर से परेशान लोगों के लिए पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

अब ध्वनि प्रदूषण की शिकायत डायल-112 पर की जा सकेगी। पुलिस महानिदेशक के स्तर से डायल-112 सेवा को ऐसी शिकायतों के निस्तारण से जोड़ दिया गया है।

श‍िकायतकर्ता की पहचान रहेगी गुप्‍त

हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था पर भी जोर दिया है। न्यायाधीश राजीव राय की अदालत ने सुरेंद्र प्रसाद बनाम बिहार सरकार मामले में सुनवाई पूरी की।

राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी को रिकाॅर्ड पर लिया और आवश्यक दिशानिर्देशों के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया।

सरकारी अध‍िवक्‍ता ने बोले-सूचना म‍िलते ही होगा एक्‍शन

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि नागरिक अब बेझिझक 112 पर तेज आवाज में बज रहे डीजे, लाउडस्पीकर अथवा अन्य माध्यमों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सूचना मिलने पर संबंधित एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष परेशानी हो सकती है। इन्हें अनावश्यक और अत्यधिक शोर से बचाना पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों का दायित्व है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेशों की सफलता उनके वास्तविक और नियमित अनुपालन पर निर्भर करेगी। पटना हाईकोर्ट ने की सराहना कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें 1978 के चर्चित गीत ‘नाइज़ एनायस ’ का संदर्भ देते हुए प्रशासन द्वारा न्यायालय के निर्देशों को अपनी नियमित कार्यप्रणाली में शामिल कर सख्ती से लागू करने की जरूरत बताई गई थी।