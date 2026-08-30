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दूसरी पत्नी को भी फैमिली पेंशन का अधिकार, 17 साल पुराने मामले में पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला 

By Pratyush Pratap Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 02:20 PM (IST)

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का हकदार माना है। ...और पढ़ें

पटना हाई कोर्ट। फाइल फोटो

पटना हाई कोर्ट। फाइल फोटो

HighLights

  1. पटना हाईकोर्ट ने दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का हकदार माना।

  2. मृत कर्मचारी ने दूसरी शादी की अनुमति के लिए आवेदन किया था।

  3. कोर्ट ने विभाग को नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी को बड़ी राहत देते हुए पारिवारिक पेंशन का हकदार माना है। न्यायाधीश पुर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने कहा कि मामले की महत्वपूर्ण परिस्थितियों और मृत कर्मचारी द्वारा दूसरी शादी के लिए अनुमति मांगने के तथ्य को नजरअंदाज कर केवल अनुमति नहीं लिए जाने के आधार पर पेंशन का दावा खारिज करना उचित नहीं है।

कोर्ट ने विभाग के 5 फरवरी 2019 के आदेश को निरस्त करते हुए मामले में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया। सीतामढ़ी निवासी कुसुम देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद को दिवंगत जय लाल साह की दूसरी पत्नी बताते हुए पारिवारिक पेंशन की मांग की थी। जय लाल साह जल संसाधन विभाग में क्लर्क (ग्रेड-III) के पद पर कार्यरत थे और सेवा में रहते हुए 17 अप्रैल 2009 को उनकी मृत्यु हो गई थी।

विभाग ने पेंशन देने से किया था इनकार

विभाग के मुख्य अभियंता ने 2019 में पेंशन का दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मृत कर्मचारी ने दूसरी शादी के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली थी। सुनवाई में सामने आया कि मृत कर्मचारी की पहली पत्नी की मृत्यु उनके बाद 17 दिसंबर 2009 को हुई थी। याचिकाकर्ता से मृत कर्मचारी के दो बेटे और चार बेटियां हैं।

सबसे अहम तथ्य यह था कि मृत कर्मचारी ने सेवा में रहते हुए 28 फरवरी 1982 को दूसरी शादी की अनुमति के लिए आवेदन दिया था, जिसकी प्रति रिकॉर्ड पर मौजूद थी। कोर्ट ने बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम 23(2) का हवाला देते हुए कहा कि दूसरी शादी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

निर्धारित परिस्थितियों में सरकार ऐसी शादी की अनुमति दे सकती है। कोर्ट ने माना कि विभाग ने मृत कर्मचारी के अनुमति आवेदन समेत महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार नहीं किया। इसलिए 5 फरवरी 2019 का आदेश टिकाऊ नहीं है।

पीठ ने कहा कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता और मृत कर्मचारी साथ रहे और पति-पत्नी के रूप में उनका संबंध जारी रहा। कोर्ट ने मुख्य अभियंता को सही तथ्यों पर विचार कर कारणयुक्त नया आदेश पारित करने और कानून के अनुसार पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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