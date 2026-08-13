केवल बंक मारने पर स्कूल से निकालना गलत, पटना हाई कोर्ट ने डॉन बॉस्को एकेडमी के छात्र का निष्कासन किया रद 

विधि संवाददाता, पटना। डॉन बॉस्को एकेडमी के कक्षा नौ के छात्र को अनुशासनहीनता के आरोप में स्कूल से निकालना पटना हाईकोर्ट ने रद कर दिया।

न्यायाधीश हरीश कुमार की एकलपीठ ने 17 अक्टूबर 2025 के निष्कासन आदेश को रद करते हुए स्कूल को छात्र को दोबारा कक्षा में बैठने और शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि नाबालिग छात्रों के मामले में अनुशासन जरूरी है, लेकिन कार्रवाई नियम, प्राकृतिक न्याय और आनुपातिकता के अनुरूप होनी चाहिए।

मामले में स्कूल का कहना था कि छात्र लगातार कक्षाएं बंक करता था, शिक्षकों की बात नहीं मानता था और दूसरे छात्र से मारपीट में भी शामिल रहा।

स्कूल के अनुसार उसे कई बार चेतावनी और काउंसलिंग दी गई, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। स्कूल के नियमों में गंभीर कदाचार पर निष्कासन का प्रावधान भी था।

सुधारात्मक उपाय अपनाने चाहिए- हाई कोर्ट

हाईकोर्ट ने माना कि स्कूल के प्रधानाचार्य को छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन निष्कासन सबसे कठोर दंड है।

केवल कक्षा बंक करना नियमों में निष्कासन योग्य अपराध के रूप में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं था। मारपीट की घटना को भी उसकी प्रकृति, गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने निष्कासन आदेश को बिना समुचित विचार के पारित माना। छात्र को आरोपों पर अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर भी नहीं दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सुधार की गुंजाइश वाले मामलों में स्कूल को चेतावनी, काउंसलिंग और निगरानी जैसे सुधारात्मक उपाय अपनाने चाहिए, न कि तुरंत निष्कासन करना चाहिए।