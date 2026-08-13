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    'कंपनी को आरोपी बनाए बिना नहीं चलेगा मुकदमा', पटना हाई कोर्ट ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के 3 अधिकारियों को दी राहत 

    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 03:32 PM (IST)

    पटना हाईकोर्ट ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के तीन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि आरोपों का ...और पढ़ें

    पटना हाईकोर्ट। फाइल फोटो

    पटना हाईकोर्ट। फाइल फोटो

    HighLights

    1. पटना हाईकोर्ट ने तीन M&M अधिकारियों पर मुकदमा रद्द किया।

    2. कंपनी को आरोपी न बनाना गंभीर कानूनी खामी मानी गई।

    3. आरोपों का मुख्य आधार महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी थी।

    विधि संवाददाता, पटना। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के तीन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए कंपनी को ही आरोपी नहीं बनाया गया था। पटना हाईकोर्ट ने इसे गंभीर कानूनी खामी मानते हुए तीनों के खिलाफ जारी संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया।

    न्यायाधीश चंद्रशेखर झा ने 10 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस कंपनी पर आरोपों का मुख्य आधार है, उसे आरोपी बनाए बिना उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती।

    क्या है मामला?

    शिकायतकर्ता रंजीत कुमार सिंह की फर्म वर्ष 2007 में पूरे नालंदा जिले के लिए स्वराज ट्रैक्टर की अधिकृत डीलर बनी थी। आरोप था कि करीब 11 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी वाले कारोबार में पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई और डीलरशिप समाप्त करने की धमकी दी गई।

    बाद में हिलसा अनुमंडल को डीलरशिप से अलग करने, बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य 16 प्रतिशत करने और बिना सूचना दूसरे व्यक्ति को डीलर नियुक्त करने का भी आरोप लगाया गया।

    शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि कंपनी ने बिना खातों का निपटारा किए 20.98 लाख रुपये की बैंक गारंटी की नकदी कर ली।

    इसके अलावा आठ लाख रुपये के इंसेंटिव में से केवल 1.60 लाख रुपये भुगतान करने तथा करीब 1.50 करोड़ रुपये के क्रेडिट पर बेचे गए ट्रैक्टरों की राशि की वसूली नहीं करने का आरोप लगाया गया था। करीब 15 लाख रुपये के स्पेयर पार्ट्स वापस नहीं लेने की बात भी शिकायत में कही गई थी।

    कोर्ट ने रद किया मुकदमा 

    तीनों अधिकारियों ने हाईकोर्ट में दलील दी कि शिकायतकर्ता ने आवश्यक शपथ-पत्र के साथ शिकायत दाखिल नहीं की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रियंका श्रीवास्तव फैसले का हवाला दिया। साथ ही कहा कि पूरे आरोप कंपनी के खिलाफ हैं, लेकिन कंपनी को आरोपी ही नहीं बनाया गया।

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    हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों का मुख्य केंद्र महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी थी, लेकिन उसे अभियुक्त नहीं बनाया गया। नतीजतन कोर्ट ने तीनों याचिकाकर्ताओं (सचिदानंद मिश्रा, रविंद्र कुमार और कौटिल्य) के खिलाफ 28 सितंबर 2016 का संज्ञान आदेश और उससे जुड़ी पूरी कार्यवाही निरस्त कर दी।

    हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का कंपनी द्वारा नकदी की गई बैंक गारंटी की वसूली से संबंधित किसी अन्य कानूनी कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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