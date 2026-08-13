90.20 लाख नहीं दिए तो भी नहीं बनेगा चीटिंग केस! पटना हाईकोर्ट ने बताया कब माना जाएगा धोखाधड़ी का अपराध

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने जमीन विवाद में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि रजिस्ट्री के बाद बकाया 90.20 लाख रुपये का भुगतान नहीं करना अपने आप में धोखाधड़ी का अपराध नहीं है। चीटिंग का मामला तभी बन सकता है, जब यह साबित हो कि समझौता करते समय ही आरोपी की नीयत धोखा देने की थी।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय ने यह टिप्पणी सीवान के जमीन विवाद में योगेश कुमार सिंह की क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट बोला- अनुबंध का उल्लंघन हर बार आपराधिक मामला नहीं हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महज अनुबंध का उल्लंघन आपराधिक मामला नहीं बन जाता। अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या बकाया रकम का भुगतान नहीं करना भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत चीटिंग माना जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि इसके लिए शुरुआत से ही धोखाधड़ी की नीयत साबित होना जरूरी है। 2.26 करोड़ में हुआ था जमीन का सौदा मामले के अनुसार, योगेश कुमार सिंह ने 15 जनवरी 2021 को लालिता देवी और शिवजी प्रसाद से पांच कट्ठा जमीन खरीदने का समझौता किया था। जमीन की कुल कीमत 2.26 करोड़ रुपये तय हुई थी। समझौते के समय 20 लाख रुपये अग्रिम दिए गए। बाद में छह कट्ठा छह धुर जमीन लालिता देवी के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। 1.60 करोड़ का भुगतान, 90.20 लाख रह गए बाकी रजिस्ट्री के एवज में 1.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसके बाद 46 लाख रुपये और अतिरिक्त 1 कट्ठा 6 धुर जमीन की कीमत 44.20 लाख रुपये मिलाकर कुल 90.20 लाख रुपये बकाया रह गए।

रकम नहीं मिलने पर योगेश ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज कराया। निचली अदालत से भी नहीं मिली राहत सीवान के न्यायिक दंडाधिकारी ने 24 जनवरी 2024 को शिकायत खारिज कर दी। इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। अदालत ने विवाद को मुख्य रूप से रकम और अनुबंध से जुड़ा मामला माना।

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हाईकोर्ट ने कहा- शुरुआत से धोखे की नीयत नहीं दिखी पटना हाईकोर्ट ने मामले में पाया कि 1.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था। शिकायत में ऐसा कोई ठोस तथ्य नहीं था, जिससे यह साबित हो कि समझौता करते समय आरोपितों की नीयत धोखा देने की थी।

इसलिए केवल बाद में रकम का भुगतान नहीं होने को धारा 420 के तहत चीटिंग नहीं माना जा सकता। संपत्ति के दुरुपयोग का भी नहीं मिला आधार कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता यह बताने में असफल रहा कि आरोपितों को ऐसी कोई संपत्ति सौंपी गई थी, जिसका उन्होंने बेईमानी से दुरुपयोग किया हो। इस आधार पर आपराधिक विश्वासघात का आरोप भी टिकता नहीं दिखा।