दिव्यांग संतान के हक में पटना हाईकोर्ट का फैसला, PPO में अब माता-पिता के जीवित रहते जुड़ेगा नाम
पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिव्यांग संतान का नाम पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में माता-पिता के जीवित रहते ही दर्ज किया जा सकता है। यह निर्णय दिव ...और पढ़ें
HighLights
दिव्यांग संतान का नाम PPO में जीवित माता-पिता द्वारा दर्ज।
प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुरूप।
पेंशनर परिवारों और दिव्यांग आश्रितों को मिलेगी बड़ी राहत।
विशेष संवाददाता,पटना। पटना हाईकोर्ट ने दिव्यांग आश्रित बच्चों के हित में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेंशनर माता-पिता के जीवित रहते ही दिव्यांग संतान का नाम पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए माता-पिता की मृत्यु तक इंतजार करना जरूरी नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि पीपीओ में नाम दर्ज करना महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। इससे दिव्यांग संतान को तत्काल पारिवारिक पेंशन का भुगतान शुरू नहीं होता। ऐसे में नाम दर्ज कराने के लिए माता-पिता की मृत्यु तक इंतजार कराना उचित नहीं माना जा सकता।
50 प्रतिशत दिव्यांग बेटे का नाम जोड़ने की थी मांग
यह फैसला सोनपुर, सारण निवासी सेवानिवृत्त चपरासी रामानंद राय की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। उन्होंने अपने 50 प्रतिशत लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित बेटे दीपक कुमार पुष्पेन्द्र का नाम पीपीओ में दर्ज कराने की मांग की थी।
मामले की सुनवाई न्यायाधीश पूर्णेन्दु सिंह की एकलपीठ ने की। वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय की ओर से तर्क दिया गया था कि दिव्यांग संतान के पारिवारिक पेंशन के अधिकार पर माता-पिता की मृत्यु के बाद ही विचार किया जा सकता है।
माता-पिता की मृत्यु के बाद प्रक्रिया में देरी पर चिंता
हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद बढ़ती महंगाई, चिकित्सा खर्च और दिव्यांग संतान की विशेष जरूरतों को देखते हुए भविष्य की सुरक्षा पहले से सुनिश्चित करना जरूरी है।
अदालत ने माना कि माता-पिता की मृत्यु के बाद दिव्यांग बच्चे को लंबी प्रशासनिक और कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति उसके अधिकारों के अनुकूल नहीं होगी।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की भावना का भी दिया हवाला
हाईकोर्ट ने कहा कि व्यवस्था को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की भावना के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। दिव्यांग आश्रितों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना जरूरी है।
कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव को सुझाव दिया कि जरूरत पड़ने पर बिहार पेंशन नियमावली में उपयुक्त संशोधन किया जाए। इससे भविष्य में दिव्यांग आश्रितों के अधिकारों को लेकर किसी तरह की प्रशासनिक परेशानी कम हो सकेगी।
अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश
हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया गया।
कोर्ट के इस फैसले से पेंशनर माता-पिता और उनके दिव्यांग आश्रित बच्चों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
खासकर उन परिवारों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है, जिन्हें भविष्य में पारिवारिक पेंशन के अधिकार को लेकर प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है।