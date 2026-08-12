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    ससुराल में मौत का मतलब हत्या नहीं, 45 साल पुराने दहेज हत्या केस में पटना हाईकोर्ट ने किया बरी

    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 04:33 PM (IST)

    पटना हाईकोर्ट ने 45 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में उत्तिम साह को बरी कर दिया, जिसमें निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा कि ससुरा ...और पढ़ें

    45 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट का फैसला

    45 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट का फैसला

    HighLights

    1. पटना हाईकोर्ट ने 45 साल पुराने दहेज हत्या मामले में बरी किया।

    2. अदालत ने सबूतों के अभाव में दोषसिद्धि को खारिज कर दिया।

    3. ससुराल में मौत को हत्या नहीं माना, ठोस साक्ष्य जरूरी।

    विधि संवाददाता, पटना। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या कर शव जलाने के करीब 45 साल पुराने मामले में पटना हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को खारिज करते हुए आरोपित उत्तिम साह को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल विवाहिता की ससुराल में मौत होने या दहेज मांग के आरोप के आधार पर हत्या मान लेना कानूनन उचित नहीं है। अभियोजन को पहले यह साबित करना होगा कि मृत्यु वास्तव में हत्या थी।

    45 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट का फैसला

    न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा और न्यायाधीश आलोक कुमार की खंडपीठ ने 10 अगस्त को फैसला सुनाया।

    मामला वर्ष 1981 में मधुबनी के बसोपट्टी थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा था। ट्रायल कोर्ट ने 1995 में उत्तिम साह को आइपीसी की धारा 302 और 201 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

    प्रत्यक्षदर्शी गवाह के अभाव पर उठे सवाल

    हाईकोर्ट ने पाया कि पूरे मामले में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। अभियोजन के 12 गवाहों में शिकायतकर्ता रामदेव साह ही ऐसा गवाह था, जिसने आरोपित पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि, वह खुद घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।

    शिकायतकर्ता के बयान का आधार हुआ कमजोर

    शिकायतकर्ता को घटना की जानकारी दो ऐसे लोगों से मिली थी, जिन्हें अभियोजन ने बाद में पक्षद्रोही घोषित कर दिया।

    वहीं, तीसरे व्यक्ति महेंद्र साह की गवाही ही नहीं कराई गई। खंडपीठ ने कहा कि जब घटना की जानकारी देने वाले लोग अभियोजन के समर्थन में नहीं आए या उनकी गवाही नहीं कराई गई, तो शिकायतकर्ता के बयान में बताई गई घटना की जानकारी का आधार कमजोर हो गया।

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    पोस्टमार्टम से मिल सकता था अहम सुराग

    कोर्ट ने फैसले के महत्वपूर्ण हिस्से में कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाता तो वैज्ञानिक साक्ष्य से कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते थे।

    इससे पता चल सकता था कि जलने की चोटें मृत्यु से पहले की थीं या बाद की, शरीर पर मारपीट के निशान थे या नहीं और क्या खाना बनाते समय दुर्घटनावश लगी आग से मौत संभव थी।

    अनुमान नहीं, साक्ष्य के आधार पर हो फैसला

    खंडपीठ ने कहा कि आपराधिक अदालतों को निष्कर्ष साक्ष्य के आधार पर देना होता है, अनुमान के आधार पर नहीं।

    केवल इसलिए कि किसी महिला की मौत ससुराल में हुई और दहेज मांग का आरोप लगाया गया, यह नहीं माना जा सकता कि उसकी हत्या हुई है। अभियोजन को हत्या के आरोप को ठोस साक्ष्यों से साबित करना होगा।

    जांचकर्ता की गवाही भी नहीं कराई गई

    हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि मामले के अनुसंधानकर्ता की गवाही तक नहीं कराई गई। उसके अभाव में घटनास्थल, कथित बरामदगी, गवाहों के पूर्व बयान और जांच की प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलू स्पष्ट नहीं हो सके।

    इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया और उत्तिम साह को सभी आरोपों से बरी कर दिया।