तीन हजार करोड़ के हवाला रैकेट का पटना कनेक्शन, कार से 30 लाख बरामद; गुजरात के तीन कारोबारी हिरासत में

जागरण संवाददाता, पटना। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड स्थित एक अपार्टमेंट में पुलिस और आयकर विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक कार से 30 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में रकम के हवाला कारोबार से जुड़े होने की बात सामने आई है।

संदेह है कि पूरा मामला करीब तीन हजार करोड़ रुपये के हवाला नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस ने गुजरात के तीन कारोबारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कार की तलाशी में मिली नकदी बताया जाता है कि एक कार की टक्कर के बाद पुलिस टीम ने संदिग्ध कार का पीछा किया। जांच के दौरान कार की तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी मिली। इसके बाद कार को जब्त कर तीनों कारोबारियों को बुद्धा कॉलोनी थाने लाया गया। सूचना मिलने पर आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और रकम के स्रोत तथा उसके इस्तेमाल के संबंध में पूछताछ शुरू की। हिरासत में लिए गए तीनों कारोबारी गुजरात के बताए जा रहे हैं। पुलिस और आयकर विभाग की टीम उनके पटना आने और यहां ठहरने के कारणों की भी जानकारी जुटा रही है। साथ ही, बरामद रकम से जुड़े अन्य लोगों और ठिकानों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।

गुजरात से रकम लेकर पटना पहुंचने का संदेह सूत्रों के अनुसार, तीनों कारोबारी गुजरात से मोटी रकम लेकर निकले थे। उन्हें कोलकाता में रकम की डिलीवरी देनी थी। बताया जा रहा है कि कोलकाता में रकम देने के बाद वे पटना पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई में कार से 30 लाख रुपये बरामद हो गए।