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पटना में H1N1 की एंट्री, RMRI वैज्ञानिक समेत दो मरीज संक्रमित; दिल्ली-UP के बढ़ते मामलों से अलर्ट

By Nalini Ranjan Edited By: Radha Krishna
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:28 PM (IST)

राजधानी पटना में स्वाइन फ्लू (H1N1) के दो मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें एक आरएमआरआइ वैज्ञानिक शामिल हैं। दिल्ली-यूपी में बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार में सतर्कता बढ़ा दी गई है और बचाव के उपाय सुझाए गए हैं।

दिल्ली-UP में बढ़ते मामले से बिहार अलर्ट

दिल्ली-UP में बढ़ते मामले से बिहार अलर्ट

HighLights

  1. पटना में स्वाइन फ्लू (H1N1) के दो मामले सामने आए।

  2. एक आरएमआरआइ वैज्ञानिक समेत दो मरीज संक्रमित पाए गए।

  3. दिल्ली-यूपी में बढ़ते मामलों के बाद बिहार में सतर्कता बढ़ी।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में स्वाइन फ्लू (H1N1) के दो मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें आरएमआरआइ के एक वैज्ञानिक समेत अगमकुआं और कंकड़बाग के रहने वाले दो मरीज शामिल हैं। दोनों की उम्र 47 और 52 वर्ष है। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं और इलाज चल रहा है।

एक सप्ताह में 25 से ज्यादा सैंपल पहुंचे

लक्षण दिखने के बाद दोनों मरीजों के सैंपल जांच के लिए आरएमआरआइ की लैब भेजे गए थे। जांच में H1N1 संक्रमण की पुष्टि हुई।

संस्थान के अनुसार पिछले एक सप्ताह में विभिन्न अस्पतालों से 25 से अधिक संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए आए हैं, जिनमें दो पॉजिटिव मिले।

दिल्ली-UP में बढ़ते मामले से बिहार अलर्ट

आरएमआरआइ निदेशक डा. कृष्णा पांडेय के अनुसार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए संस्थान में सतर्कता बढ़ाई गई है। संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच और रिपोर्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

बुखार-सर्दी के साथ खांसी को न करें नजरअंदाज

स्वाइन फ्लू में बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द और थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं। कुछ मामलों में सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। लक्षण लगातार बने रहने या बढ़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।

भीड़ से बचें, हाथों की सफाई रखें

बचाव के लिए खांसते या छींकते समय मुंह-नाक ढकने और हाथों को साबुन-पानी से नियमित धोने की सलाह दी गई है। सर्दी-खांसी या बुखार होने पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए।

बिना सलाह दवा लेने से बचें

संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से बचने की सलाह दी गई है। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को खुले में न फेंकें और पर्याप्त आराम व तरल पदार्थ लें। किसी भी दवा, खासकर एंटीबायोटिक, का इस्तेमाल चिकित्सकीय सलाह के बिना नहीं करना चाहिए।