10वीं की छात्रा कहां गई? पटना रेलवे ट्रैक पर मिले बैग-ड्रेस, पुलिस को मिला अहम सुराग; टीम कोलकाता रवाना

संवाद सूत्र, खगौल(पटना)। दानापुर रेलवे कॉलोनी क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई 10वीं कक्षा की छात्रा की तलाश में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। छात्रा के रेलवे ट्रैक के पास मिले बैग और स्कूल ड्रेस की एफएसएल टीम ने तकनीकी जांच की।

मंगलवार को एफएसएल की टीम रेलवे ट्रैक पर पहुंची, जहां से छात्रा का बैग और स्कूल ड्रेस बरामद हुआ था। टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और बरामद सामान की बारीकी से जांच की। मौके पर दानापुर एसडीपीओ-1 अजीत कुमार और खगौल थानाध्यक्ष रंजन कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।

पुलिस को जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण लोकेशन सुराग मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद एक विशेष टीम को पश्चिम बंगाल के कोलकाता भेजा गया है।

कोलकाता तक पहुंचा तलाश का सुराग

पुलिस की जांच के दौरान छात्रा से जुड़ा एक लोकेशन ट्रेस मिलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह लोकेशन बिहार से बाहर का है।

इसके बाद पुलिस की विशेष टीम को पश्चिम बंगाल के कोलकाता रवाना किया गया। वहां संभावित ठिकानों पर पुलिस की कार्रवाई जारी होने की जानकारी है।

तीन राज्यों में पुलिस टीमों की तलाश

छात्रा का पता लगाने के लिए पुलिस अलग-अलग संभावनाओं पर काम कर रही है। जांच का दायरा तीन राज्यों तक पहुंचने की बात कही जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हर संभावित पहलू की जांच की जा रही है और छात्रा को सुरक्षित बरामद करने के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।

स्कूल पहुंची पुलिस, CCTV फुटेज खंगाले

रेलवे ट्रैक से साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस टीम छात्रा के स्कूल भी पहुंची। अधिकारियों ने स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों से छात्रा की उपस्थिति, व्यवहार और गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली।

स्कूल परिसर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर खंगालना शुरू किया है।

सहपाठियों से पूछताछ कर तैयार की जा रही टाइमलाइन

पुलिस ने छात्रा की सहपाठियों से भी अलग-अलग जानकारी ली। जांच टीम छात्रा के स्कूल पहुंचने, छुट्टी होने और उसके बाद की गतिविधियों की पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है।

इससे छात्रा के लापता होने से पहले और बाद की घटनाओं की कड़ियां जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

छात्रा के अचानक लापता होने से उसके परिजन बेहद परेशान हैं। वे भी अपने स्तर से उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में मिले सुरागों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है और छात्रा की सुरक्षित बरामदगी को प्राथमिकता दी जा रही है।