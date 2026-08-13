बिहार में रेलवे पटरी पर स्कूल बैग छोड़ गायब हुई छात्रा, 36 घंटे बाद इंस्टाग्राम लव स्टोरी का खुलासा

संवाद सूत्र, खगौल। स्कूल की छुट्टी के बाद 10वीं की छात्रा घर नहीं लौटी। स्वजन ने तलाश शुरू की तो रेलवे पटरी के किनारे उसका स्कूल बैग और ड्रेस मिली। बेटी के साथ अनहोनी की आशंका से परिवार में कोहराम मच गया।

खगौल पुलिस के सामने भी मामला किसी रहस्य से कम नहीं था। लेकिन, छात्रा की सहेली से हुई पूछताछ और तकनीकी सर्विलांस ने इस रहस्य की एक-एक कड़ी जोड़नी शुरू की। करीब 36 घंटे बाद जब पंजाब मेल पटना जंक्शन पहुंची और पुलिस ने छात्रा को सकुशल बरामद किया तो पता चला कि वह इंस्टाग्राम पर बने एक रिश्ते के जाल में फंसकर घर से निकली थी। सहेली के जरिए फंसाया बुधवार को पश्चिमी एसपी संकेत कुमार ने मामले को उजागर किया। पुलिस के अनुसार, आसनसोल निवासी 24 वर्षीय विशाल कुमार ने पहले छात्रा की सहेली से संपर्क बनाया था। छात्रा अक्सर अपनी सहेली के घर जाती थी। इसी दौरान उसकी पहचान विशाल से हुई।

बातचीत का सिलसिला बढ़ा तो विशाल ने छात्रा को भी अपने प्रभाव में ले लिया। छात्रा घर में पढ़ाई के दबाव से परेशान थी। विशाल ने इसी परेशानी को समझा और भावनात्मक रूप से उसे अपने करीब लाने के बाद घर छोड़ने के लिए उकसाया।

यहीं से गायब होने की पूरी कहानी तैयार हुई। विशाल ने छात्रा से कहा कि वह घर से अतिरिक्त कपड़े लेकर आए। उधर, घटना की सुबह वह खुद आसनसोल से पटना पहुंच गया और स्कूल के आसपास मौजूद रहा। स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रा अपनी सहेली के घर पहुंची।

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वहां उसने स्कूल ड्रेस बदली और विशाल के कहने पर अपनी स्कूल ड्रेस और बैग रेलवे पटरी के किनारे रख दिया। इसके बाद वह विशाल के साथ निकल गई। ग्रामीणों ने किया था हंगामा छात्रा के घर नहीं पहुंचने पर स्वजन परेशान होकर उसकी तलाश में जुटे। रेलवे पटरी पर बैग और स्कूल ड्रेस मिलने से उन्हें लगा कि बेटी के साथ कोई गंभीर घटना हो गई है। सूचना पुलिस को दी गई।

मामले को लेकर देर शाम स्थानीय लोगों और स्वजन ने खगौल में हंगामा भी किया। इसी बीच पुलिस ने जांच का पहला सिरा पकड़ा। छात्रा की सहेली। पूछताछ में सहेली से विशाल का मोबाइल नंबर मिला। पुलिस ने नंबर को तकनीकी सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन पहले स्कूल के पास और फिर आसनसोल में मिली। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि छात्रा अकेली नहीं गई है। दानापुर एसडीपीओ-1 के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई और पुलिस की दो टीमें आसनसोल के लिए रवाना कर दी गईं। लेकिन पुलिस के पहुंचने की आहट विशाल तक भी पहुंच गई। उसे पता चल गया कि पुलिस उसकी तलाश में आसनसोल पहुंच रही है।

छात्रा को छोड़कर भागा प्रेमी भागते हुए उसने फिर रास्ता बदला और छात्रा को पटना आ रही पंजाब मेल की सामान्य बोगी में बैठा दिया। पुलिस की तकनीकी निगरानी लगातार जारी थी, इसलिए उसकी यह चाल भी ज्यादा देर छिप नहीं सकी।

पुलिस के दबाव को महसूस करते हुए विशाल ने आखिरकार छात्रा को बीच रास्ते में ट्रेन में अकेला छोड़ दिया और खुद उतर गया। मगर तब तक पुलिस को छात्रा के पटना लौटने का सुराग मिल चुका था। पंजाब मेल के पटना जंक्शन पहुंचते ही पुलिस ने छात्रा को अपनी कस्टडी में ले लिया। चिकित्सीय जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया। छात्रा के सकुशल मिलने के बाद अब कहानी की आखिरी कड़ी विशाल की गिरफ्तारी पर आकर टिक गई है। साथ ही उसके बैकग्राउंड, इंटरनेट मीडिया की गतिविधियों और छात्रा से संपर्क के पीछे की वास्तविक मंशा की जांच की जा रही है।