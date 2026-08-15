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अंग्रेजों का 'बांकीपुर लॉन' कैसे बना पटना का 'गांधी मैदान'? जानिए इसके पीछे का दिलचस्प इतिहास

By Prabhat Ranjan Edited By: Rajat Mourya
Updated: Sat, 15 Aug 2026 07:00 AM (IST)

पटना का बांकीपुर मैदान 6 अप्रैल 1948 को विश्वनाथ प्रसाद चौधरी की अनुशंसा पर गांधी मैदान बना। महात्मा गांधी 1946 में बिहार में हुए दंगों को शांत करने पटना आए थे और यहीं गांधी मैदान में एक विशाल प्रार्थना सभा की थी।

अंग्रेजों का 'बांकीपुर लॉन' कैसे बना पटना का 'गांधी मैदान'? (AI Generated Image)

अंग्रेजों का 'बांकीपुर लॉन' कैसे बना पटना का 'गांधी मैदान'? (AI Generated Image)

HighLights

  1. बांकीपुर मैदान 6 अप्रैल 1948 को गांधी मैदान बना।

  2. महात्मा गांधी 1946 में दंगे शांत करने पटना आए थे।

  3. गांधीजी ने गांधी मैदान में विशाल प्रार्थना सभा की थी।

प्रभात रंजन, पटना। कई आंदोलनों व सत्ता परिवर्तन का गवाह पटना का गांधी मैदान का इतिहास काफी रोचक है। जिस गांधी मैदान पर आजादी के बाद हम सभी तिरंगा फहराते रहे हैं इसके पीछे की कहानी ऐतिहासिक है। अंग्रेजों के शासनकाल में लॉन (बांकीपुर) के नाम से जाना जाता था।

आजादी के बाद मुजफ्फरपुर के रहने वाले विश्वनाथ प्रसाद चौधरी की अनुशंसा पर छह अप्रैल 1948 को सरकार द्वारा आदेश पारित होने के बाद बांकीपुर मैदान का नाम गांधी मैदान रखा गया।

गांधी मैदान के नाम बदलने को लेकर विश्वनाथ प्रसाद चौधरी के लिखे पत्र बिहार राज्य अभिलेखागार में संरक्षित हैं। सरकार को पत्र मिलने के दो माह बाद बांकीपुर मैदान का नाम गांधी मैदान कर दिया गया।

दंगे को शांत कराने पटना में आए थे बापू:

आजादी के एक वर्ष पूर्व 1946 में देश के विभिन्न भागों में हिंदू-मुस्लिम तनाव भड़क उठा था। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता (कोलकाता) में सांप्रदायिक दंगे के दौरान महात्मा गांधी दिल्ली में थे। इसका असर बिहार में भी देखने को मिला।

बिहार से लगभग तीन लाख मुस्लिम भाई-बहन यहां से भागने को विवश हुए थे। उस दौरान चार सौ से अधिक गांव नष्ट हो गए थे। बिहार में हुए दंगे को शांत करने को लेकर बापू पटना आए।

यहां पर वे लगभग 60 दिनों से अधिक समय तक रहे। डॉ. अनुग्रह नारायण सिन्हा सहित अनेक नेताओं और प्रतिनिधियों से संवाद किए।

गांधी मैदान में की थी सभा:

पटना में अपने प्रवास के दौरान गांधीजी पांच मार्च 1946 को पटना लॉन बांकीपुर (गांधी मैदान) में विशाल प्रार्थना सभा की थी। गांधीजी के भाषणों में पश्चताप, नैतिक उत्तरदायित्व और अहिंसा का स्पष्ट आह्वान था। प्रार्थना सभा में लगभग एक लाख लोग उपस्थित थे।

सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि डॉ. सैयद महमूद का पत्र मिलते ही बिना समय व्यर्थ किए पटना पहुंचे हैं। गांधीजी की प्रार्थना सभा का प्रभाव लोगों पर पड़ा। पटना के सिपारा गांव के निवासी ने पत्र लिखकर अपने किए पर बापू से क्षमा मांगी थी।

बापू ने आश्वासन दिया कि गांव से पलायन कर चुके मुसलमानों को अपने घरों में वापस लौटने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। लोगों को उन्होंने चेतावनी दी थी कि एक भी मुसलमान भाई पर हमला होगा तो बिहार और भारत गांधी को हमेशा के लिए खो देंगे।

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