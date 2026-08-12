15 अगस्त पर गांधी मैदान में एंट्री का पूरा प्लान तैयार, किस गेट से जाएंगे आमजन, महिलाएं और छात्र; यहां देखें पूरी व्यवस्था

जागरण संवाददाता, पटना। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को गांधी मैदान में होने वाले मुख्य राजकीय समारोह के लिए प्रशासन ने प्रवेश से लेकर पार्किंग तक की पूरी व्यवस्था तय कर दी है। आमजन के लिए गेट नंबर छह और सात, विद्यार्थियों के लिए दो, तीन और चार तथा महिलाओं के लिए गेट नंबर 12 और 13 निर्धारित किए गए हैं। सभी श्रेणियों के लिए मैदान के अंदर अलग-अलग बैठने की व्यवस्था रहेगी।

राज्यपाल-सीएम गेट नंबर एक से करेंगे प्रवेश

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों के लिए गेट नंबर एक निर्धारित किया गया है। अतिविशिष्ट और विशिष्ट अतिथियों के वाहनों का प्रवेश गेट नंबर 10 से होगा।

वहीं प्रेस और मीडिया के वाहनों के लिए गेट नंबर नौ निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री सुबह नौ बजे ध्वजारोहण करेंगे।

सुबह 8:30 बजे तक लेना होगा स्थान

प्रशासन ने आमंत्रित अतिविशिष्ट और विशिष्ट अतिथियों को सुबह 8:30 बजे तक अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने का निर्देश दिया है।

भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात को ध्यान में रखते हुए प्रवेश द्वारों का विभाजन किया गया है। इससे समारोह के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

रंगीन कार्ड से मिलेगी वाहनों को एंट्री

आमंत्रित अतिथियों के वाहनों के लिए अलग-अलग रंग के कार्ड जारी किए जाएंगे। वाहन के आगे के शीशे पर संबंधित कार्ड चिपकाना अनिवार्य होगा।

कार्ड की श्रेणी के अनुसार ही वाहन को निर्धारित गेट से प्रवेश और पार्किंग की अनुमति दी जाएगी।

ई-कार्ड वाले अतिथियों के लिए गेट 10

ई-कार्डधारी अतिविशिष्ट और विशिष्ट अतिथियों के वाहनों का प्रवेश एक्जीविशन रोड के सामने स्थित गेट नंबर 10 से होगा।

वाहनों की पार्किंग के लिए भी निर्धारित स्थान बनाए गए हैं। इस श्रेणी में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कॉलेजों के प्राचार्य, पुलिस और सैन्य अधिकारी समेत अन्य समकक्ष अधिकारी शामिल हैं।

मीडिया के लिए गेट नौ, दोपहिया वाहनों की अलग पार्किंग

पीले कार्डधारी मीडियाकर्मियों के वाहनों का प्रवेश रिजर्व बैंक के सामने स्थित गेट नंबर नौ से होगा।

साइकिल और मोटरसाइकिल से आने वालों के लिए गांधी मैदान के पूर्वी फ्लैंक में उद्योग भवन के सामने सड़क किनारे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।

बारिश को देखते हुए जलजमाव से बचाव की तैयारी

बारिश की आशंका को देखते हुए गांधी मैदान में जलजमाव नहीं हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

समारोह स्थल पर पेयजल, शौचालय, बिजली, प्रकाश, प्राथमिक चिकित्सा और अग्निशमन की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रशासन ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है।

सीसीटीवी से होगी गांधी मैदान की निगरानी

सुरक्षा व्यवस्था के तहत गांधी मैदान में अस्थायी थाना सक्रिय कर दिया गया है। मैदान और आसपास के क्षेत्रों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी।

हाईमास्ट लाइटों की जांच के साथ अतिरिक्त प्रकाश मीनारें भी लगाई गई हैं। बैरिकेडिंग, साफ-सफाई, यातायात और विधि-व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

20 परेड टुकड़ियां दिखाएंगी शौर्य, 13 झांकियों में दिखेगा बिहार

स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार 20 परेड टुकड़ियां मार्चपास्ट करेंगी। इसके साथ ही 13 विभागों की झांकियां विकास, जनकल्याण और सरकारी योजनाओं का संदेश देंगी।

झांकियों के जरिए पर्यावरण संरक्षण से लेकर महिला सशक्तीकरण, डिजिटल कृषि, आपदा प्रबंधन और शिक्षा तक की तस्वीर प्रस्तुत की जाएगी।

स्मार्ट खेती से लेकर सशक्त नारी तक दिखेगा संदेश

कृषि विभाग की झांकी में स्मार्ट तकनीक और उन्नत किसान की तस्वीर दिखाई जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग जीविका से जुड़ी महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को प्रदर्शित करेगा।

शिक्षा विभाग आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आधारित मॉडल स्कूल की झांकी प्रस्तुत करेगा। बिहार मौसम सेवा केंद्र मौसम पूर्वानुमान के महत्व का संदेश देगा।

ऊर्जा से उद्योग तक विकास की झलक

ऊर्जा विभाग की झांकियों में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और किसानों की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े प्रयास दिखेंगे।

उद्योग विभाग कौशल विकास से रोजगार और उद्यमिता तक की यात्रा प्रदर्शित करेगा। अग्निशमन सेवा आपदा के समय बचाव और सेवा की भूमिका को सामने रखेगी।

न्याय, संस्कृति और नागरिक सहभागिता भी होगी खास

विधि विभाग संविधान, न्याय, समानता और नागरिक अधिकारों को स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ से जोड़ेगा।

कला एवं संस्कृति विभाग भारत की ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाएगा। नागरिक सुरक्षा निदेशालय आपदा के समय आमजन की भागीदारी का संदेश देगा, जबकि महिला एवं बाल विकास निगम कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण की तस्वीर प्रस्तुत करेगा।