पटना में फोरलेन पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई, 87 वर्षीय मां की मौत; NTPC के रिटायर्ड DGM और पत्नी गंभीर

संवाद सूत्र, बख्तियारपुर (पटना)। पटना-बख्‍त‍ियारपुर फोरलेन पर रविवार शाम बड़ा हादसा हो गया। इसमें एनटीपीसी कांटी के रिटायर्ड डीजीएम की मां की मौत हो गई। डीजीएम और उनकी पत्‍नी गंभीर रूप से घायल हो गए।

रिटायर्ड डीजीएम हिमांशु शेखर (60) एवं उनकी पत्‍नी संध्‍या स‍िन्‍हा (57) को पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस ने उनकी मां रंभा देवी (87) के शव को कब्‍जे में ले लिया।

बताया जाता है कि फोरलेन पर चकदौलत के पास हादसा हुआ। पटना से बख्तियारपुर आने वाली लेन में आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लेने से पीछे चल रही कार की जोरदार टक्‍कर हो गई।

अस्‍पताल में मां को डॉक्‍टर ने क‍िया मृत घोष‍ित

इस घटना में कार सवार तीनों लोग गंभीर रूप से जख्‍मी हो गए। सूचना म‍िलने पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्‍पताल पहुंचाया। वहां रंभा देवी को डॉक्‍टर ने मृत घोष‍ित कर दिया।