पटना में कंकड़बाग समेत कई फ्लाईओवर रात में रहेंगे बंद, 1 से 8 अक्टूबर तक होगा लोड टेस्टिंग और सर्वे का काम
पटना में 1 से 8 अक्टूबर 2026 तक प्रमुख पुलों और फ्लाईओवरों की मजबूती जांच के लिए IIT पटना की देखरेख में लोड टेस्टिंग होगी।
HighLights
पटना में पुलों और फ्लाईओवरों की लोड टेस्टिंग होगी।
1 से 8 अक्टूबर तक रात 2-4 बजे यातायात बंद।
IIT पटना की देखरेख में होगा यह तकनीकी परीक्षण।
जागरण संवाददाता, पटना। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले शहर के प्रमुख पुलों और फ्लाईओवरों की मजबूती जांचने के लिए लोड टेस्टिंग और कंडीशन सर्वे का काम शुरू होने जा रहा है।
IIT पटना की देखरेख में आयोजित होने वाले इस तकनीकी परीक्षण के दौरान सुरक्षा कारणों से तय तिथियों पर देर रात दो बजे से सुबह चार बजे तक संबंधित फ्लाईओवरों पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
यातायात पुलिस द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यह जांच अभियान एक अक्टूबर से शुरू होकर आठ अक्टूबर 2026 तक अलग-अलग चरणों में चलाया जाएगा।
सबसे पहले एक अक्टूबर को आर-ब्लाक रोड फ्लाईओवर पर यातायात बंद रखा जाएगा। इसके बाद तीन अक्टूबर को जीपीओ गोलंबर से चिरैयाटांड़ फ्लाईओवर के बीच के हिस्से में सर्वे का काम होगा।
पांच अक्टूबर को चिरैयाटांड़ आरओबी और छह अक्टूबर को कंकड़बाग फ्लाईओवर पर परिचालन पूरी तरह ठप रहेगा।
बेली रोड ब्रिज और करबिगहिया रूट पर भी पाबंदी
जांच के अगले चरण में सात अक्टूबर को चिरैयाटांड़ से मीठापुर ओवरब्रिज (वाया करबिगहिया मार्ग) के बीच का फ्लाईओवर बंद रहेगा।
वहीं, अंतिम दिन आठ अक्टूबर को बेली रोड ब्रिज पर रात दो बजे से चार बजे तक ट्रैफिक रोका जाएगा। दो-दो घंटे के इस ब्लाक के दौरान संबंधित मार्गों पर किसी भी तरह के वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
पटना यातायात पुलिस ने आम जनता और देर रात यात्रा करने वाले चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।
पुल/फ्लाईओवर पर यातायात बंद रहने का समय
|दिनांक
|स्थान
|समय
|एक अक्टूबर
|आर-ब्लॉक रोड फ्लाईओवर
|सुबह 02:00 से 04:00 बजे
|दो अक्टूबर 2026
|जीपीओ सर्किल और चिरैयाटांड़ फ्लाईओवर के बीच का फ्लाईओवर
|सुबह 02:00 से 04:00 बजे
|पांच अक्टूबर 2026
|चिरैयाटांड़ आरओबी
|सुबह 02:00 से 04:00 बजे
|छह अक्टूबर 2026
|कंकड़बाग फ्लाईओवर
|सुबह 02:00 से 04:00 बजे
|सात अक्टूबर 2026
|चिरैयाटांड़ से मीठापुर ओवरब्रिज वाया करबिगहिया रोड फ्लाईओवर
|सुबह 02:00 से 04:00 बजे
|आठ अक्टूबर 2026
|बेली रोड ब्रिज
|सुबह 02:00 से 04:00 बजे