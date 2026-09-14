पटना पर बाढ़ का खतरा बरकरार: पुनपुन और दरधा उफान पर, गंगा के जलस्तर में मामूली गिरावट
पटना में बाढ़ का संकट बरकरार है, पुनपुन और दरधा नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। ...और पढ़ें
HighLights
पुनपुन के श्रीपालपुर में जलस्तर खतरे से 1.34 मीटर ऊपर।
दरधा नदी कोल्हाचक में खतरे के निशान से 2.35 मीटर ऊपर।
गंगा का जलस्तर पटना के घाटों पर खतरे से ऊपर, गिरावट जारी।
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पर बाढ़ का संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। सबसे अधिक चिंता पुनपुन के श्रीपालपुर और पुनपुन रेल पुल के जलस्तर को लेकर है।
श्रीपालपुर में शाम सात बजे पानी 51.94 मीटर रहा। यह खतरे के निशान 50.60 मीटर से 1.34 मीटर अधिक है। वहीं पुनपुन रेल पुल पर जलस्तर सुबह 52.07 मीटर से बढ़कर शाम सात बजे 52.15 मीटर यानी दिनभर में आठ सेंटीमीटर की वृद्धि हुई।
हालांकि, गंगा में गिरावट जारी है। रविवार शाम सात बजे गंगा गांधीघाट पर 49.67 मीटर दर्ज की गई, जो खतरे के निशान 48.60 मीटर से 1.07 मीटर ऊपर है।
हालांकि, सुबह छह बजे के 49.72 मीटर की तुलना में जलस्तर में पांच सेंटीमीटर की कमी आई है। दीघा घाट पर भी शाम सात बजे जलस्तर 50.84 मीटर रहा, जो खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर अधिक है। मनेर में नदी 52.57 मीटर पर रही, जो खतरे के निशान से 57 सेंटीमीटर ऊपर है।
पुनपुन रेल पुल पर बढ़ा पानी, श्रीपालपुर स्थिर
पुनपुन के कई घाटों पर जलस्तर में मामूली उतार-चढ़ाव रहा। श्रीपालपुर में दिनभर पानी 51.92 से 51.94 मीटर के बीच रहा और शाम तक 51.94 मीटर पर स्थिर हो गया।
इसके विपरीत पुनपुन रेल पुल पर पानी लगातार बढ़ा और शाम सात बजे 52.15 मीटर पहुंच गया। 772 चेन पुनपुन पर जलस्तर 52.27 मीटर से घटकर 52.25 मीटर हुआ जबकि 872 चेन सकरैचा में 52.84 मीटर के आसपास बना रहा।
दरधा नदी भी चिंता का कारण बनी हुई है। कोल्हाचक में शाम सात बजे जलस्तर 55.25 मीटर रहा। यहां खतरे का निशान 52.90 मीटर है।
यानी नदी 2.35 मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि पूरे दिन जलस्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ। वीर में शाम सात बजे पानी 52.79 मीटर रहा, जो खतरे के निशान 51.85 मीटर से 94 सेंटीमीटर अधिक है।
हाथीदह में 1.11 मीटर ऊपर पानी
गंगा के प्रमुख घाटों पर रविवार को जलस्तर में धीरे-धीरे कमी आई। गांधीघाट पर सुबह से शाम तक पांच सेंटीमीटर, दीघा में तीन सेंटीमीटर और हाथीदह में चार सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई।
मनेर में सुबह के 52.72 मीटर से शाम तक पानी 15 सेंटीमीटर घटकर 52.57 मीटर पर पहुंच गया। बावजूद इसके सभी प्रमुख पटना घाटों पर गंगा अभी खतरे के निशान से ऊपर है।
वहीं, गंगा का पानी हाथीदह में भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। यहां शाम सात बजे जलस्तर 42.87 मीटर रहा जो खतरे के निशान 41.76 मीटर से 1.11 मीटर अधिक है। हालांकि सुबह के 42.91 मीटर की तुलना में चार सेंटीमीटर की कमी आई है।
जलस्तर स्थिति तालिका
|स्थान
|शाम 7 बजे जलस्तर
|खतरे के निशान से अंतर
|दिनभर का रुख
|गंगा - गांधीघाट
|49.67 मी
|1.07 मी ऊपर
|5 सेमी की कमी
|गंगा - दीघाघाट
|50.84 मी
|0.39 मी ऊपर
|3 सेमी की कमी
|गंगा - मनेर
|52.57 मी
|0.57 मी ऊपर
|15 सेमी की कमी
|गंगा - हाथीदह
|42.87 मी
|1.11 मी ऊपर
|4 सेमी की कमी
|पुनपुन - श्रीपालपुर
|51.94 मी
|1.34 मी ऊपर
|लगभग स्थिर
|पुनपुन - रेल पुल
|52.15 मी
|0.87 मी ऊपर
|8 सेमी की बढ़ोतरी
|दरधा - कोल्हाचक
|55.25 मी
|2.35 मी ऊपर
|स्थिर
|दरधा - वीर
|52.79 मी
|0.94 मी ऊपर
|5 सेमी की कमी
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