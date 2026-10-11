जागरण संवाददाता, पटना सिटी। मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के उदरहमापुर स्थित अलखिया बाबा मठ के समीप शनिवार सुबह घरेलू विवाद में बेटे पर हमला करने के आरोपित 70 वर्षीय कृष्णा सिंह की ट्रेन से कटकर मौत हो गई।

शनिवार को ही गुलजारबाग और राजेंद्र नगर के सीमा क्षेत्र के समीप रेलवे ट्रैक से एक वृद्ध का शव बरामद हुआ था। रविवार सुबह स्वजनों ने शव की पहचान कृष्णा सिंह के रूप में की।

बेटे पर हमले के बाद से ही वह घर से निकले हुए थे। पुलिस प्रथम दृष्टया ट्रेन से कटकर खुदकुशी किए जाने की आशंका जता रही है। हालांकि, मामले की छानबीन जारी है।

अज्ञात मान पोस्टमार्टम के लिए भेजा था शव

गुलजारबाग जीआरपी पोस्ट प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को रेलवे पुलिस ने गुलजारबाग और राजेंद्र नगर के सीमा क्षेत्र के समीप ट्रेन से कटे वृद्ध का शव बरामद किया था।