दीवाली-छठ की खरीदारी का वन स्टॉप डेस्टिनेशन बना पटना एक्सपो, एक ही जगह मिलेगा कश्मीर से केरल तक के प्रोडक्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। दीवाली और छठ की खरीदारी के लिए पटना के गांधी मैदान में पटना एक्सपो 2026 सज चुका है। यहां एक ही जगह पर देश के अलग-अलग राज्यों के उत्पादों की झलक देखने को मिल रही है। कपड़े, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, घरेलू सजावट और खानपान से लेकर ऑटोमोबाइल तक के विकल्प मौजूद हैं।

करीब चार लाख वर्ग फीट में फैले इस एक्सपो में 500 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। खास बात यह है कि यहां 10 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक के उत्पाद उपलब्ध हैं। चार हैंगरों में सजे 500 से ज्यादा स्टॉल पटना एक्सपो को चार वातानुकूलित हैंगरों में व्यवस्थित किया गया है, जहां अलग-अलग श्रेणियों के उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। इससे लोगों को अपनी जरूरत के सामान देखने और उनकी कीमतों की तुलना करने का मौका मिल रहा है।

त्योहारों के दौरान घर सजाने, कपड़े खरीदने और उपहार तलाशने वालों के लिए यहां कई विकल्प हैं। आयोजकों के मुताबिक, यह एक्सपो 13 दिनों तक चलेगा। खरीदारी के साथ मनोरंजन और खानपान की सुविधाएं भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं।

कश्मीरी केसर से केरल के चिप्स तक, देशभर के उत्पाद एक्सपो में देश के अलग-अलग हिस्सों की खासियत देखने को मिल रही है। पंजाब के सूट और कपड़ों के साथ मधुबनी कला से सजे परिधान भी उपलब्ध हैं। कश्मीर के पारंपरिक उत्पाद, केसर और खजूर के स्टॉल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं, केरल के विभिन्न प्रकार के चिप्स समेत दूसरे राज्यों के उत्पाद भी यहां मिल रहे हैं। इस तरह स्थानीय बाजारों से अलग-अलग जगहों के उत्पाद एक ही परिसर में देखने का अवसर मिल रहा है।

कपड़े-ज्वेलरी से लेकर फर्नीचर तक की खरीदारी त्योहारों के मौसम में घर और पहनावे को नया लुक देने के लिए एक्सपो में कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। यहां कपड़ों, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए हैं।

घर की सजावट और फर्नीचर में रुचि रखने वालों के लिए कान्हा फर्नीचर का पूरा हैंगर भी उपलब्ध है। अलग-अलग स्टॉलों पर उत्पादों की विविधता के साथ छूट के ऑफर भी दिए जा रहे हैं। हालांकि, छूट और कीमतें संबंधित स्टॉल के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।

गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां भी विकल्प पटना एक्सपो सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक सीमित नहीं है। यहां ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, बैंकिंग और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े स्टॉल भी लगाए गए हैं। रॉयल एनफील्ड और टीवीएस रिवर ईवी जैसे ब्रांडों की मौजूदगी से वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को भी विकल्प देखने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा, विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के स्टॉल के जरिए लोग संबंधित सेवाओं और उत्पादों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। शॉपिंग के बीच बरिस्ता, पिज्जा हट और केएफसी का स्वाद मेले में खरीदारी के साथ खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई है। यहां बरिस्ता, पिज्जा हट और केएफसी जैसे ब्रांडों के विकल्प मौजूद हैं। परिवार और दोस्तों के साथ आने वाले लोग खरीदारी के बीच खानपान का आनंद ले सकते हैं। इससे एक्सपो में खरीदारी के साथ मनोरंजन और घूमने-फिरने का अनुभव भी मिलता है। त्योहारों की तैयारियों के बीच एक ही जगह पर कई तरह की गतिविधियां लोगों के लिए आकर्षण बन सकती हैं।

बच्चों और युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मौका पटना एक्सपो में खरीदारी के अलावा बच्चों और युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इनमें सोलो डांस, ग्रुप डांस, गायन, चित्रकला और फैंसी ड्रेस जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

आयोजकों की ओर से इन प्रतियोगिताओं के लिए निशुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। इससे प्रतिभागियों को अपनी कला और हुनर दिखाने का मंच मिल रहा है। परिवार के साथ मेले में पहुंचने वाले लोगों के लिए ये गतिविधियां अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र हैं।

गेट नंबर 7 से एंट्री, टिकट की कीमत 20 रुपये गांधी मैदान में आयोजित पटना एक्सपो 2026 में प्रवेश के लिए गेट नंबर 7 का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेले में एंट्री टिकट की कीमत 20 रुपये रखी गई है।