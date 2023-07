Patna: शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों की जांच में पकड़ी बड़ी गड़बड़ी

पटना राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन सत्यापन में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। करीब दो हजार लिपिक वरीय लिपिक कार्यालय सहायक लेखा लिपिक भंडारपाल पुस्तकालय सहायक और पुस्तकालयाध्यक्ष आदि निर्धारित वेतनमान से ज्यादा राशि पा रहे हैं। इसको शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग ने पकड़ा है। हालांकि अब मामले की जांच हो रही है।

शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन सत्यापन में बड़ी गड़बड़ी

Your browser does not support the audio element.

दीनानाथ साहनी: पटना राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन सत्यापन में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। करीब दो हजार लिपिक, वरीय लिपिक, कार्यालय सहायक, लेखा लिपिक, भंडारपाल, पुस्तकालय सहायक और पुस्तकालयाध्यक्ष आदि निर्धारित वेतनमान से ज्यादा राशि पा रहे हैं। इसको शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग ने पकड़ा है। जांच के क्रम में दिनचर्या लिपिक, सहायक, लेखा लिपिक, भंडारपाल के पदों पर नियुक्त कर्मियों को 4000-6000 रुपये वेतनमान दिया गया, जबकि वहीं इन पदों के लिए सरकार द्वारा 3050-4590 रुपये वेतनमान अनुमान्य है। इसी तरह प्रधान लिपिक को 5500-9000 रुपये का वेतनमान दिया गया, जबकि 5000-8000 रुपये का वेतनमान अनुमान्य है। शिक्षा विभाग ने दोषियों को चिन्हित करने तथा अनुमान्य वेतनमान के अनुरूप वेतन निर्धारण का निर्देश कुलसचिवों को दिया है। नियम के विरुद्ध 567 कर्मियों को प्रोन्नति और वेतन लाभ राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों को नियम के विरुद्ध प्रोन्नति देने का मामला भी उजागर हुआ है। वेतन सत्यापन कोषांग ने जांच में पाया कि नियम-परिनियम के विरुद्ध 567 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति और वेतन लाभ दिया गया। एसीपी का लाभ देते समय अनुमान्य से ज्यादा वेतनमान ग्रेड-पे दिए गए हैं। वेतन सत्यापन कोषांग के एक पदाधिकारी ने बताया कि अंगीभूत महाविद्यालयों में दिनचर्या लिपिकों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति एवं वेतन देने में भी नियम-परिनियम का पालन नहीं किया गया।

Edited By: Paras Pandey