दक्षिण भारतीयों के साथ फ्रॉड के लिए हैदराबाद से बुलाए लड़के, पटना में मुद्रा लोन के नाम पर ऐसे चल रही थी ठगी 

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार पुलिस की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई और पटना साइबर थाने ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर फर्जी विज्ञापन प्रसारित कर देशभर में ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है।

इनकी पहचान नालंदा के जितु राज, राहुल कुमार, आकाश कुमार, रौशन कुमार, आंध्र प्रदेश के कादम हर्षवर्धन, तेलंगाना के गोरंटला अरुण साई, आंध्र प्रदेश के कस्तूरी हरिश और कोटा शाथन, तेलंगाना के गंगुला सूर्यप्रकाश के रूप में हुई। ये सभी आरोपित कंकड़बाग क्षेत्र में ठिकाना बना रखे थे। तकनीकी जांच में बरामद बैंक खातों और मोबाइल नंबरों का संबंध एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज साइबर ठगी की 12 शिकायतों से मिला है। इनके पास से 20 मोबाइल, एक लैपटाप, 13 एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, सिम कार्ड, कई नोटबुक और 51 हजार रुपये जब्त किए गए। वहीं, ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर जालसाजी करने वाले दूसरे गिरोह के जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनकी पहचान धीरज कुमार, अंजली रावत और सोनू कुमार के रूप में हुई। इनके पास से नौ मोबाइल, एक लैपटाप और आठ डेबिट कार्ड जब्त किए गए।

इंटरनेट मीडिया पर आकर्षक विज्ञापनों का जाल प्रारंभिक जांच और एनसीआरपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों से पता चला कि दो संगठित गिरोह कंकड़बाग और रामकृष्णा नगर में किराये के कमरे में रहकर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर फेसबुक और अन्य माध्यमों से आकर्षक ऑनलाइन लोन, तत्काल कर्ज और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के झूठे विज्ञापन प्रसारित करते थे। उसके जरिए लोन के लिए इच्छुक लोगों के डेटा एकत्रित करते थे।

जब जरूरतमंद लोग इन विज्ञापनों के झांसे में आकर लोन के लिए संपर्क करते थे तो ये ठग उन्हें वाट्सएप और फोन काल के जरिए फर्जी लोन अप्रूवल लेटर भेजते थे। इसके बाद लोन की राशि खाते में भेजने के नाम पर जीएसटी, प्रोसेसिंग फीस, अप्रूवल चार्ज और सिविल स्कोर सुधारने के बहाने क्यूआर कोड और यूपीआइ के जरिए पीड़ितों से लगातार पैसे ऐंठते थे। निशाने पर थे दूसरे राज्यों के लोग कंकड़बाग में पकड़े गए गिरोह का दायरा काफी व्यापक मिला है। जांच में सामने आया कि बिहार के स्थानीय युवकों द्वारा दक्षिण भारत (विशेषकर तेलंगाना) के लोगों को भी इस फर्जीवाड़े का शिकार बनाया जा रहा था। गिरोह का सरगना राहुल कुमार है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के युवकों को नौकरी देने का झांसा देकर बिहार बुलाया था।

इसके बाद उनसे दक्षिण भारत के लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर ठगी कराया जाता था। आरोपित स्थानीय भाषा में लोगों से बातचीत करते थे, जिससे उन्हें विश्वास में लेना आसान होता था। बरामद मोबाइल नंबरों और बैंक खातों का देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर ठगी के मामलों से सीधा संबंध मिला है।

करंट अकाउंट में भेजे गए थे 25 करोड़, रैपिडो चालक सहित तीन गिरफ्तार साइबर थाने की पुलिस ने करंट अकाउंट या कारपोरेट अकांउट खुलवाकर उसमें साइबर ठगी की रकम मंगाने के आरोप में गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है।

इन खातों में करीब 25 करोड़ रुपये के अवैध ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान में प्रभाकर कुमार, अमित कुमार और दीपक कुमार रावत शामिल हैं। प्रभाकर और अमित रैपिडो चालक भी हैं। इन दोनों की मुलाकात एक युवक से हुई थी, जो बैंक खाता उपलब्ध कराने के बादल कमीशन देने की बात कहीं थी। प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर इन्हें तीन से चार हजार कमीशन मिलता था, जिससे महीने में 40 से 50 हजार रुपये वसूलते थे।