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डिजिटल अरेस्ट का जाल: म्यूल अकाउंट में पहुंचे 1.5 करोड़, बिहटा से एक गिरफ्तार; अंतरराज्यीय गिरोह की तलाश तेज

By Ashish Shukla Edited By: Radha Krishna
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:21 PM (IST)

राज्य में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पटना के बिहटा से एक आरोपित गिरफ्तार हुआ है। यह आरोपित डिजिटल अरेस्ट ठगी के 1.5 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन वाले म्यूल अकाउंट से जुड़ा था, अंतरराज्यीय गिरोह की तलाश जारी है।

म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम ठिकाने लगाने का आरोप

म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम ठिकाने लगाने का आरोप

HighLights

  1. बिहटा से डिजिटल अरेस्ट ठगी के आरोपित की गिरफ्तारी।

  2. म्यूल अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन का खुलासा।

  3. पुलिस अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह की तलाश में जुटी।

जागरण संवाददाता, पटना। राज्य में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई को बड़ी सफलता मिली है।

डिजिटल अरेस्ट कर देशभर में ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े एक आरोपित को बिहटा से गिरफ्तार किया गया है। उसके बैंक खाते में संदिग्ध रकम का लेन-देन किया जा रहा था।

एनसीआरपी की शिकायत से आरोपित तक पहुंची पुलिस

जांच में अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन के साक्ष्य मिले हैं। आरोपित की पहचान बिहटा के एसएस कालोनी निवासी कुमार आर्यन के रूप में हुई है।

एनसीआरपी पर मिली संदिग्ध लेन-देन की सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने बैंक खाते की गहराई से जांच शुरू की।

म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम ठिकाने लगाने का आरोप

तकनीकी और वित्तीय साक्ष्य जुटाने के बाद बिहटा थाने में केस दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपित साइबर ठगों को म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध करा रहा था। इसी खाते में डिजिटल अरेस्ट से ठगी गई संदिग्ध रकम का लेन-देन हुआ।

गेमिंग से टेलीग्राम तक, कई डिजिटल प्लेटफार्म से संपर्क

पूछताछ में पता चला कि आरोपित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म, एक्सचेंज एप, फेसबुक, टेलीग्राम और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के संपर्क में था। पुलिस को पूछताछ से कई अहम जानकारियां मिली हैं।

दूसरे राज्य में बैठकर गिरोह चलाता था ठगी का नेटवर्क

साइबर अपराधी लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर करोड़ों रुपये की ठगी कर रहे थे। ठगी की रकम म्यूल अकाउंट में मंगाई जाती थी।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित के जरिए इस रकम को आगे ठिकाने लगाने का काम किया जाता था।

मोबाइल से चेकबुक तक, कई अहम सामान जब्त

आरोपित के पास से म्यूल बैंक अकाउंट से जुड़ी बैंक चेकबुक, दो मोबाइल और उनमें इस्तेमाल हो रहे चार सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।

इसके अलावा बैंकिंग और डिजिटल लेन-देन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज व अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई हैं।

मोबाइल खंगालकर गिरोह के बाकी चेहरों की तलाश

जब्त मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर गिरोह से जुड़े आरोपितों और संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

बैंक खाता या एटीएम किसी को दिया तो फंस सकते हैं

साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने लोगों को चेताया है कि बैंक खाता, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड या अन्य बैंकिंग साधन किसी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध न कराएं।

किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई है।