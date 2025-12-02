Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna Crime: पार्टी की और दोस्‍त की पत्‍नी की ले ली जान! पटना के राजीवनगर में बड़ी वारदात

    By Ashish Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:22 PM (IST)

    पटना के राजीवनगर में एक बड़ी वारदात हुई, जहाँ एक पार्टी में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की पत्नी की हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पटना में मह‍िला की हत्‍या। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। Patna Crime: राजीवनगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 25 में किराये के घर में रह रही एक महिला की ईंट से कूचकर हत्‍या कर दी गई। 

    घटना सोमवार रात की है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है। वह पति और बच्चे के साथ राजीवनगर में किराये के घर में रहती थी।

    राजीवनगर थानेदार ने बताया कि मृतका के पति मेघनाथ साह ने टीओपी पदाधिकारी के समक्ष फर्दबयान दिया है। इसमें घटना के पीछे अपने दो दोस्तों की संलिप्तता बताई है।

    समस्‍तीपुर निवासी पेंटर पत‍ि ने दिया फर्दबयान 

    मूल रूप से समस्तीपुर के निवासी मेघनाथ पेंटर है। वह पत्नी और सात वर्ष के बेटे के साथ राजीवनगर के किराये के मकान में रहता था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि मेघनाथ सोमवार की रात इंद्रपुरी स्थित अपने दो मित्रों के कमरे पर गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहां तीनों ने पार्टी की। इसी दौरान किसी बात को लेकर बहस हो गई, जो मारपीट में बदल गई। आरोप है कि दोनों दोस्तों ने मेघनाथ के साथ मारपीट कर उसे कमरे में बंद कर दिया।

    किसी तरह उसने अपने छोटे भाई को फोन कर बुलाया और वहां से निकला। इसके बाद उसने बाइक बुक कर राजीवनगर स्थित अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि पत्नी प्रियंका बुरी तरह जख्मी है।

    पालीगंज के रहने वालो हैं दोनों आरोपित 

    उसे पास के अस्पताल में ले गया, जहां से आईजीआईएमएस रेफर किया गया। वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेघनाथ ने जिन दोनों दोस्तों पर मारपीट का आरोप लगाया है, वे पालीगंज के रहने वाले हैं।

    पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना मंगलवार की सुबह टीओपी को दी गई। इसके बाद राजीवनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई।

    पुलिस आरोपित दोनों दोस्तों की तलाश कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है।