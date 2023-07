Bihar: 'बिल्डर फ्लैट दे, नहीं तो 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे पूरा पैसा' उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

Patna Consumer Commission 15 साल पहले एक व्यक्ति ने बिल्डर से एक फ्लैट का अनुबंध किया था। शख्स की मौत हो गई। उसकी पत्नी बिल्डर से फ्लैट मांगती रही लेकिन बिल्डर टालता रहा। ऐसे में महिला ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को फटकार लगाई और बिल्डर को फ्लैट या पैसा देने का निर्देश दिया।

Patna Consumer commission: उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

