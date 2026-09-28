'वोट चोरी' के आरोपों पर पटना में कांग्रेस का हल्लाबोल, सड़क पर कार्यकर्ता; पुलिस से भिड़ंत, CEC गिरफ्तारी की मांग
कांग्रेस ने पटना में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस ने पटना में 'वोट चोरी' के आरोपों पर प्रदर्शन किया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई।
जागरण संवाददाता,पटना। मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने पटना में प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई। कांग्रेस ने मतदाता सूची में हुए बदलावों की जांच की भी मांग की।
कदमकुआं स्थित नेशनल हॉल से शुरू हुआ मार्च मुख्य सड़क होते हुए दिनकर गोलंबर की ओर बढ़ा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला भी फूंका। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक की स्थिति बनी।
मतदाता सूची में बदलाव को लेकर कांग्रेस का सवाल
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पटना महानगर अध्यक्ष कुमार आशीष ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने मतदाता सूची में कथित बदलावों की उच्चस्तरीय और पारदर्शी जांच की मांग की।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी ने इन आरोपों की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की।
पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता, बढ़ा तनाव
प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालिया पटना प्रदर्शन की रिपोर्टों में भी पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन के इस्तेमाल और धक्का-मुक्की की जानकारी सामने आई थी।
कांग्रेस ने प्रदर्शन के जरिए चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में बदलावों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। पार्टी की ओर से कहा गया कि मामले की पारदर्शी तरीके से जांच जरूरी है।
‘कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज करेंगे’
पटना जिला ग्रामीण-1 कांग्रेस अध्यक्ष चंदन सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लोकतंत्र की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि यदि आरोपों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी अपना आंदोलन और तेज करेगी।
प्रदर्शन में पटना महानगर प्रभारी अभय कुमार सार्जेंट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस का यह प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर देशभर में चल रहे उसके अभियान का हिस्सा है।