Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पटना में ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली तो भड़का युवक, दुकानदार और दोस्त पर चाकू से हमला; आरोपी गिरफ्तार

By Shubham Kumar Edited By: Radha Krishna
Updated: Wed, 26 Aug 2026 06:17 PM (IST)

पटना में ठंडी कोल्ड ड्रिंक न मिलने पर एक युवक ने दुकानदार और उसके दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, तीनों घायलों को पीएमसीएच रेफर किया गया है।

चाकू मारकर किया घायल

चाकू मारकर किया घायल

HighLights

  1. ठंडी कोल्ड ड्रिंक न मिलने पर युवक ने किया हमला।

  2. दुकानदार नीतीश और दोस्त निशांत चाकू लगने से घायल।

  3. स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा।

जागरण संवाददाता, पटना। श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के कस्तूरबा पथ नाला स्थित शिव मंदिर के पास ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलने पर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दुकानदार और उसके दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में दुकानदार नीतीश और उसका दोस्त निशांत घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है।

ठंडी बोतल नहीं मिली तो शुरू हुआ विवाद

बताया गया कि आरोपित ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचा और कोल्ड ड्रिंक खरीदी। बोतल ठंडी नहीं होने पर वह नाराज हो गया और उसे वापस लेकर पैसे लौटाने का दबाव बनाने लगा। इसी बात को लेकर दुकानदार से उसकी बहस शुरू हो गई।

बहस के बीच निकाला चाकू

विवाद बढ़ने पर आरोपित ने कथित तौर पर चाकू निकाल लिया और दुकानदार नीतीश पर हमला कर दिया। उसे बचाने के लिए आगे आए दोस्त निशांत पर भी आरोपित ने हमला कर दिया। घटना में एक युवक के पेट और दूसरे की पीठ में चोट आई है।

भागने से पहले ही लोगों ने पकड़ा

चाकूबाजी के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आरोपित को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही श्रीकृष्णापुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

तीनों को पीएमसीएच किया गया रेफर

घायल दुकानदार, उसके दोस्त और स्थानीय लोगों की पिटाई से घायल आरोपित को गार्डिनर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने तीनों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया।

आरोपी हिरासत में, पुलिस कर रही जांच

श्रीकृष्णापुरी थानेदार जितेंद्र राणा ने बताया कि आरोपित को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।