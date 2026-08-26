पटना में ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली तो भड़का युवक, दुकानदार और दोस्त पर चाकू से हमला; आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटना। श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के कस्तूरबा पथ नाला स्थित शिव मंदिर के पास ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलने पर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दुकानदार और उसके दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में दुकानदार नीतीश और उसका दोस्त निशांत घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है।

ठंडी बोतल नहीं मिली तो शुरू हुआ विवाद बताया गया कि आरोपित ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचा और कोल्ड ड्रिंक खरीदी। बोतल ठंडी नहीं होने पर वह नाराज हो गया और उसे वापस लेकर पैसे लौटाने का दबाव बनाने लगा। इसी बात को लेकर दुकानदार से उसकी बहस शुरू हो गई।

बहस के बीच निकाला चाकू विवाद बढ़ने पर आरोपित ने कथित तौर पर चाकू निकाल लिया और दुकानदार नीतीश पर हमला कर दिया। उसे बचाने के लिए आगे आए दोस्त निशांत पर भी आरोपित ने हमला कर दिया। घटना में एक युवक के पेट और दूसरे की पीठ में चोट आई है।

भागने से पहले ही लोगों ने पकड़ा चाकूबाजी के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आरोपित को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही श्रीकृष्णापुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

तीनों को पीएमसीएच किया गया रेफर घायल दुकानदार, उसके दोस्त और स्थानीय लोगों की पिटाई से घायल आरोपित को गार्डिनर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने तीनों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया।