CNG Price Hike: पटना में कितना महंगा हुआ CNG? बढ़ गई कीमत, नई दर जानकर लगेगा झटका

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना में सीएनजी की कीमत में एक रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। अब वाहन चालकों को सीएनजी के लिए 93 रुपये की जगह 94 रुपये प्रति किलोग्राम चुकाने होंगे। नई दर मंगलवार सुबह से प्रभावी हो जाएगी।

सीएनजी की कीमत बढ़ने का सीधा असर ऑटो, टैक्सी और निजी सीएनजी वाहनों से सफर करने वाले लोगों की जेब पर पड़ेगा। रोजाना सीएनजी का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों का मासिक खर्च भी बढ़ने की संभावना है। मंगलवार सुबह से लागू होगी नई कीमत राजधानी में सीएनजी की पुरानी कीमत 93 रुपये प्रति किलोग्राम थी। अब इसमें एक रुपये की वृद्धि के बाद नया भाव 94 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। नई दर मंगलवार सुबह से लागू होगी।

कीमत में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद नियमित रूप से सीएनजी भरवाने वाले वाहन चालकों पर इसका असर पड़ेगा। खासकर व्यावसायिक वाहनों के संचालन की लागत बढ़ सकती है। ऑटो और टैक्सी का सफर हो सकता है महंगा सीएनजी के दाम बढ़ने से परिवहन क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। ऑटो और टैक्सी चालकों की परिचालन लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में किराये पर भी असर पड़ सकता है।