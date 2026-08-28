पटना को जाम से राहत: CM सम्राट चौधरी ने दी 480 करोड़ की सौगात, मीठापुर-करबिगहिया फ्लाईओवर चालू

जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पटना में दो बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें पहली परियोजना 249 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मीठापुर बस स्टैंड को मीठापुर गोलंबर (वाया नवनिर्मित करबिगहिया गोलंबर, फेज-एक) से जोड़ने वाले फ्लाईओवर, पहुंच पथ एवं सेवा पथ है।

यह फ्लाईओवर नवनिर्मित करबिगहिया गोलंबर के माध्यम से मीठापुर क्षेत्र को बेहतर एवं सुगम यातायात सुविधा से जोड़ेगा। दूसरी परियोजना मीठापुर-महुली-पुनपुन परियोजना के अंतर्गत मीठापुर से सिपारा तक निर्मित 2.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड पथ है, जिसकी लागत 231.23 करोड़ है।

इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शुरू होने से पटना के इस व्यस्ततम क्षेत्र में आवागमन अधिक सुगम और व्यवस्थित होगा। मीठापुर-सिपारा मार्ग पर लगने वाले यातायात जाम से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं करबिगहिया, मीठापुर एवं पटना जंक्शन रोड पर यातायात का दबाव कम होने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित फ्लाईओवर के निर्माण कार्य एवं यातायात व्यवस्था का पैदल चलकर तथा वाहन के माध्यम से जायजा लिया। उन्होंने परियोजनाओं से संबंधित सुविधाओं और आवागमन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि करबिगहिया-मीठापुर फ्लाईओवर के शुरू होने से पटना जंक्शन आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी रास्ता अधिक सुगम होगा। मीठापुर बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों को बेहतर संपर्कता मिलेगी। मीठापुर से महुली होते हुए पुनपुन की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी आवागमन आसान होगा।

एलिवेटेड पथ के माध्यम से यातायात को सुगम बनाने में मदद मिलेगी और प्रमुख मार्गों पर वाहनों के दबाव को कम किया जा सकेगा। राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा नागरिकों को सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन उपलब्ध कराने की दिशा में ये दोनों परियोजनाएं महत्वपूर्ण कदम हैं।