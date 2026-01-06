Patna Clean City Plan: प्रदूषणमुक्त पटना के लिए नया मास्टर प्लान... कचरा वाहन से लेकर श्मशान घाट तक सब होगा अपडेट

जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने नए साल में राजधानी पटना को स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त और नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पटना नगर निगम क्षेत्र के 75 वार्डों में कचरा प्रबंधन से लेकर श्मशान घाटों की व्यवस्था तक को आधुनिक और जनहितैषी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जहां एक ओर नई तकनीक से लैस सैकड़ों कचरा उठाव वाहन खरीदे जाएंगे, वहीं दूसरी ओर अंत्येष्टि व्यवस्था को भी न्यूनतम और तय दरों के दायरे में लाया जाएगा।

पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया कि राजधानी को प्रदूषणमुक्त बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कचरा उठाव वाहनों की खरीद की जाएगी। निगम द्वारा कुल 375 कचरा वाहन और 375 कचरा ठेला/सीएनजी टिपर खरीदे जाएंगे। इन वाहनों को आधुनिक तकनीक के अनुसार डिजाइन कराया जाएगा, ताकि कचरा उठाव के बाद डंपिंग यार्ड तक ले जाने के दौरान सड़कों पर कचरा गिरने की समस्या पूरी तरह खत्म हो सके।

नए साल के दूसरे सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया पटना की मेयर सीता साहू ने बताया कि नगर निगम की बैठक में यह तय किया गया है कि नए साल के दूसरे सप्ताह तक कचरा उठाव वाहनों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

वर्तमान में चल रहे वाहनों के साथ नए वाहनों के शामिल होने से सफाई व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। इससे नियमित कचरा उठाव सुनिश्चित होगा और राजधानी की सड़कों व मोहल्लों में गंदगी की शिकायतों में कमी आएगी। प्रदूषणमुक्त पटना के लिए नया मास्टर प्लान पटना नगर निगम ने सभी वार्डों को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए एक नया मास्टर प्लान भी तैयार किया है। इसके तहत नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल और पाटलिपुत्र अंचल को 80-80 सेक्टरों में बांटा गया है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि सफाईकर्मियों को कचरा उठाव में किसी तरह की दिक्कत न हो और हर सेक्टर में समयबद्ध तरीके से कचरा संग्रहण किया जा सके। राजधानी की तंग गलियों और घनी आबादी वाले इलाकों में कचरा उठाव को आसान बनाने के लिए 375 कचरा ठेला या सीएनजी टिपर भी खरीदे जाने की योजना है। इससे छोटे रास्तों और गलियों से भी नियमित रूप से कचरा हटाया जा सकेगा।

श्मशान घाटों पर अंत्येष्टि अब न्यूनतम दर पर नगर निगम ने जनहित में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत पटना नगर निगम क्षेत्र के दीघा घाट, बांस घाट, गुलबी घाट, खाजेकलां घाट, नया टोला सहित अन्य श्मशान घाटों पर अंत्येष्टि के लिए लकड़ी की कीमत न्यूनतम और तय दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे शोक संतप्त परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।

इसके साथ ही श्मशान घाटों पर अंत्येष्टि के दौरान डोम राजा द्वारा ली जाने वाली शुल्क राशि भी पटना नगर निगम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम दर के अनुसार तय की जाएगी। इससे मनमानी वसूली पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बनी रहेगी।