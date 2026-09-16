कई दिनों से जलजमाव, घर से निकलना भी मुश्किल; पटना सिटी में सड़क पर उतरे लोग

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। नगर निगम के वार्ड 62, 65, 66 के विभिन्न इलाकों में कई दिनों से जलजमाव की समस्या झेल रहे लोगों का धैर्य जवाब दे गया।

बुधवार को स्थानीय नागरिक सड़क पर उतर आए। श्री गुरु गोविंद सिंह पथ को लोगों ने जाम कर दिया। नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एकत्र हुए नागरिक सड़क पर टायर जला कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

दूसरे रास्‍तों से आवाजाही कर रहे लोग

सड़क जाम किए जाने के कारण अशोक राजपथ से श्री गुरु गोविंद सिंह पथ पर वाहनों का परिचालन प्रभावित हो गया है। लोग वैकल्पिक मार्गो से आवाजाही कर रहे हैं। इस कारण दूसरे रास्‍तों पर भी जाम की स्‍थ‍िति‍ है।

विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं एवं पुरुषों ने बताया कि मंगल तालाब परिसर, सिटी स्कूल परिसर, सिटी स्कूल खेल मैदान, रामचंद्र गोप पथ, रामदेव महतो सामुदायिक भवन के क्षेत्र में कई दिनों से जल जमाव है। घर से निकलना हो गया मुश्‍क‍िल अब यह पानी सड़ने लगा है। लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों ने स्थानीय सांसद, विधायक, पार्षद, नगर निगम के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इन लोगों को जन समस्या से कोई सरोकार नहीं है।