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कई दिनों से जलजमाव, घर से निकलना भी मुश्किल; पटना सिटी में सड़क पर उतरे लोग

By Ahmed Raza Hasmi Edited By: vyas Chandra
Published: Wed, 16 Sep 2026 11:19 AM (IST)

पटना सिटी के वार्ड 62, 65, 66 में कई दिनों से जलजमाव से परेशान नागरिकों ने श्री गुरु गोविंद सिंह ...और पढ़ें

HighLights

  1. जलजमाव से परेशान वार्ड 62, 65, 66 के नागरिक सड़क पर उतरे।

  2. श्री गुरु गोविंद सिंह पथ जाम कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।

  3. स्थानीय प्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश, जल्द समाधान की मांग की गई।

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। नगर निगम के वार्ड 62, 65, 66 के विभिन्न इलाकों में कई दिनों से जलजमाव की समस्या झेल रहे लोगों का धैर्य जवाब दे गया। 

बुधवार को स्थानीय नागरिक सड़क पर उतर आए। श्री गुरु गोविंद सिंह पथ को लोगों ने जाम कर दिया। नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एकत्र हुए नागरिक सड़क पर टायर जला कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

दूसरे रास्‍तों से आवाजाही कर रहे लोग  

सड़क जाम किए जाने के कारण अशोक राजपथ से श्री गुरु गोविंद सिंह पथ पर वाहनों का परिचालन प्रभावित हो गया है। लोग वैकल्पिक मार्गो से आवाजाही कर रहे हैं। इस कारण दूसरे रास्‍तों पर भी जाम की स्‍थ‍िति‍ है। 

विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं एवं पुरुषों ने बताया कि मंगल तालाब परिसर, सिटी स्कूल परिसर, सिटी स्कूल खेल मैदान, रामचंद्र गोप पथ, रामदेव महतो सामुदायिक भवन के क्षेत्र में कई दिनों से जल जमाव है।

घर से निकलना हो गया मुश्‍क‍िल 

अब यह पानी सड़ने लगा है। लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों ने स्थानीय सांसद, विधायक, पार्षद, नगर निगम के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इन लोगों को जन समस्या से कोई सरोकार नहीं है।

जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। लोगों का कहना है क‍ि समस्‍या इतनी विकट हो गई है क‍ि जनजीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त हो गया है।

लेकि‍न जनप्रत‍िन‍िध‍ि हों या अधि‍कारी, क‍िसी को कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे हाल पर छोड़ द‍िया गया है।  यह स्‍वीकार्य नहीं है।  