    पटना सिटी में जाम का कहर: कंगन घाट मार्ग पर हर समय ट्रैफिक, सड़क के दोनों किनारे अवैध पार्किंग

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:10 AM (IST)

    पटना सिटी के कंगन घाट मार्ग पर लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। चौक थाना के पास जेपी गंगा पथ से आने वाले वाहनों और अवैध पार्किंग के कारण यह स्थिति गंभ ...और पढ़ें

    चौक थाना से सटे कंगन घाट मार्ग पर जाम हुआ गंभीर। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। चौक थाना से सटे कंगन घाट मार्ग पर हर समय जाम लग रहा है। जेपी गंगा पथ से तेज रफ्तार में आने वाले वाहनों का पहिया यहां रुक रहा है। सुबह, दोपहर, शाम, रात में लगने वाले जाम में अन्य वाहनों के साथ एंबुलेंस भी फंस रही है। इस पर सवार मरीजों की समस्या बढ़ जा रही है।

    थाना से चंद कदम की दूरी पर स्थित विश्व के दूसरे बड़े तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब आने-जाने वाले देश-विदेश के श्रद्धालु व पर्यटक भी इस जाम में फंस कर परेशान हो रहे हैं। इस सड़क के दोनों किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग होने के कारण जाम को बढ़ावा मिल रहा है। वाहनों को नियंत्रित करने के लिए यहां यातायात पुलिस की तैनाती नहीं है। चौक थाना की पुलिस कभी-कभी यातायात व्यवस्था देखने के साथ ही अवैध पार्किंग में चालान भी काटती है।

    चौक थाना से कुछ कदम दूर अशोक राजपथ के तिराहे पर जेपी गंगा पथ की ओर जाने और आने वाले वाहनों से कंगन घाट मार्ग का जाम गंभीर बनता जा रहा है। इस तिराहे के समीप अशोक राजपथ पर पूरब और पश्चिम से आने-जाने वाले वाहनों के रुकने से इस मुख्य मार्ग पर भी हर समय जाम लग रहा है। यहां सड़क संकीर्ण होने के कारण बस, ट्रक व अन्य चारपहिया वाहनों के इस तिराहे पर अशोक राजपथ एवं जीपी गंगा पथ की ओर घूमने के दौरान जाम गंभीर हो जाता है।

    जाम में फंसे वाहनों की कतार शहीद भगत सिंह और चमड़ोरिया मोड़ तक पहुंच रही है। इस जाम से बचने के लिए दो पहिया वाहन चालक मदरसा गली, श्री गुरु गोविंद सिंह कालेज मार्ग, बाड़ा गली, हरिमंदिर गली, पीतल का महादेव मंदिर के सामने, झाऊगंज गली समेत अन्य वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही करने को मजबूर हैं।

    स्थानीय नागरिकों तथा कारोबारियों द्वारा तिराहे पर यातायात पुलिस की स्थायी तैनाती करने तथा कंगन घाट मार्ग में सड़क पर वाहनों के अवैध ठहराव को रोकने की मांग की जा रही है। शाम के बाद से ही यह मार्ग अंधेरे में डूब जाता है। नागरिकों ने सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगाने की गुहार नगर निगम एवं प्रशासन से लगायी है। लगाई गई सोलर लाइट कई सालों से मृत पड़ी है।