पटना में शीतला माता मंदिर ओवरब्रिज के नीचे मिला हैंडग्रेनेड, पांच गोलियों के साथ दो युवक हिरासत में
पुलिस ने पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में शीतला माता मंदिर ओवर ब्रिज के नीचे से दो संदिग्धों को हैंडग्रेनेड और पांच गोलियों के साथ हिरासत में लिया है।
HighLights
शीतला माता मंदिर ओवर ब्रिज के नीचे से हैंडग्रेनेड मिला।
पुलिस ने दो संदिग्धों को पांच गोलियों के साथ हिरासत में लिया।
बम निरोधक दस्ता मौके पर, हैंडग्रेनेड निष्क्रिय करने की तैयारी।
जागरण संवाददाता, पटना सिटी। अगमकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शीतला माता मंदिर ओवर ब्रिज के नीचे दो लोगों के पास से हैंडग्रेनेड व पांच गोली बरामद किया।
दोनो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। विस्फोटक मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल इलाके को सुरक्षित कराते हुए बम निरोधक दस्ते को सूचना दी।
पटना सिटी और नालंदा के युवक हिरासत में
पुलिस के अनुसार आरोपितों में एक पटना सिटी और दूसरा नालंदा जिले का निवासी है। दोनों से अगमकुआं थाना में पूछताछ जारी है।
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उनके पास हैंडग्रेनेड और कारतूस कहां से आए और इन्हें किस उद्देश्य से रखा गया था। बरामद हैंडग्रेनेड की जांच के लिए बम निरोधक दस्ता पहुंचा है।
बम को डिफ्यूज करने की तैयारी
जांच में उसके जिंदा होने की पुष्टि होने के बाद उसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया जारी है । पुलिस दोनों संदिग्धों के आपराधिक इतिहास और उनके संभावित कनेक्शन की भी जानकारी जुटा रही है।
सिटी एसपी राजकिशोर सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि दो लड़के अवैध हथियार बेचने की तैयारी में हैं। इसके बाद टीम बनाकर शीतला माता मंदिर के पास पुल के नीचे धावा बोला गया।
वहां पांच गोलियां और एक हैंडग्रेनेड मिला। उसे डिफ्यूज करने की तैयारी की जा रही है।