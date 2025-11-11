Language
    Patna Fire News: कबाड़ के बगल में सबकुछ हो गया राख, पटना सिटी की चार दुकानें हुईं स्‍वाहा

    By Ahmad Raza HashmiEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:04 PM (IST)

    पटना सिटी के अगमकुआं इलाके में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें चार दुकानें जलकर राख हो गईं। आग में कबाड़ का गोदाम, फर्नीचर दुकान, गुमटी और मुर्गे की दुकान शामिल थीं। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानों को काफी नुकसान हो चुका था।

    Hero Image

    दुकान में लगी आग बुझाते अग्निशमन कर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। बाईपास थाना क्षेत्र के अगमकुआं स्‍थ‍ित महारानी कॉलोनी की चार दुकानें मंगलवार की सुबह धू-धू कर जल उठीं। 

    कबाड़ के सामान का गोदाम, फर्नीचर दुकान, एक गुमटी और मुर्गे की दुकान इसकी चपेट में आ गई। इससे वहां अफरातफरी मच गई। आसपास के दुकानों व घरों के लोग दहशत में आ गए।

    सूचना पर पहुंची फायर ब्र‍िगेड काफी मशक्‍कत के बाद आग पर काबू पाया। आग का कारण प्रथम दृष्‍टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 

    सुबह करीब पांच बजे की घटना है। अचानक दुकानों से आग की लपटें उठने लगी। यह देख बड़ी संख्‍या में लोग दौड़े। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। 

    पुलिस ने फायर ब्र‍िगेड को भेजा। पटना सिटी फायर स्‍टेशन से पहुंचे आधा दर्जन दमकल ने करीब दो घंटे में आग बुझाने में सफलता हासिल की।  

    आबादी के बीच खुली जगह पर ये दुकानें अस्‍थायी घेराबंदी कर बनाई गई थी। मौके पर मौजूद फायर ऑफिसर गयानंद सिंह ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से कबाड़ी दुकान में आग लगी।

    उसके बगल की फर्नीचर दुकान, एक गुमटी और मुर्गा की मीट वाली दुकान भी आग की चपेट में आ गई। उन्होंने बताया कि दुकानदारों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के बाद ही आग से हुए नुकसान का आकलन हो सकेगा ।

