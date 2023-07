Patna: भूमि अधिग्रहण पर 600 करोड़ खर्च, अब सड़क परियोजना ही बंद; एम्स तक सात किमी रोड का मामला फाइलों में दबा

पटना शहर के भीतर सरिस्ताबाद से नत्थुपुर होते हुए एम्स तक आने वाली सात किमी सड़क का मामला फाइलों में बंद है। इसके साथ ही अब यह कई तरह के तकनीकी मामले के साथ फिर सामने आ रहा। इस सड़क के लिए जमीन के अधिग्रहण मद में 400 करोड़ रुपए का भुगतान संबंधित भूमि मालिकों को किया जा चुका है।

एम्स तक सात किमी रोड का मामला फाइलों में बंद। (सांकेतिक तस्‍वीर)

