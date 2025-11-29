पटना में बेखौफ चेन स्नेचर, बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही महिला से छीनी चेन, 23 दिनों में 8 वारदातों से दहशत

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में लगातार चेकिंग और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के दावों के बावजूद झपटमार गिरोह बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने इस बार शुक्रवार की सुबह कंकड़बाग थाना क्षेत्र के द्वारिका कॉलेज वाली गली में महिला के गले से चेन झपट ली।

बदमाशों ने झपटमारी तब की, जब वह बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थीं। पीड़िता दीपशिखा ने इसकी शिकायत कंकड़बाग थाने में की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान में जुटी है। इससे पूर्व कंकड़बाग इलाके में डॉक्टर की मां और एक युवक के गले से चेन झपट ली गई थी।

बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी पीड़ित पीड़िता कंकड़बाग की निवासी हैं। रोज की तरह शुक्रवार की सुबह करीब नौ बजे वह पैदल ही बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थीं। जैसे ही वह द्वारिका कॉलेज के पास वाली गली से गुजरीं, तभी बाइक सवार दो बदमाश आए और पीछे से उनके गले से सोने की चेन झपट ली।

चेन की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई गई। घटना के बाद पीड़िता रोती हुई थाने पहुंचीं और इसकी सूचना पुलिस को दी। दोनों बदमाश हेलमेट लगाए हुए थे। घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। घंटे भर में कहीं दो, कहीं तीन झपटमारी झपटमारों की गिरफ्तारी नहीं होने से यह बेखौफ होकर शहर के हर कोने में घूम रहे हैं। कहीं घंटे भर में दो झपटमारी तो किसी थाना क्षेत्र में तीन बार चेन झपटी जा चुकी है। यह गिरोह जब जहां चाहे, घटना कर फरार हो जा रहा है।

पुलिस के हाथ खाली सीसीटीवी फुटेज हाथ में होने के बावजूद पुलिस इन तक नहीं पहुंच पा रही है। पांच नवंबर से 28 नवंबर के बीच दीघा, पाटलिपुत्र, अगमकुआं, कंकड़बाग, बहादुरपुर और शास्त्रीनगर में सात चेन और एक जगह नकद झपटमारी की घटना हो चुकी है। इनमें से किसी भी मामले में पुलिस न तो चेन बरामद कर सकी है और न ही नकद।

पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में पांच नवंबर को दोपहर दो बजे अल्पना मार्केट के पास महिला से चेन छीनी गई। फिर नौ नवंबर को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड नंबर पांच के पास सुबह नौ बजे युवक से चेन झपट ली गई। वहीं 10 नवंबर को पाटलिपुत्र के इंद्रपुरी रोड नंबर जीरो में रात साढ़े 11 बजे स्कूटी सवार बदमाशों ने 1.50 लाख रुपये नकद झपट लिये।