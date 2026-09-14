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गणपति बप्पा मोरया से गूंजा पटना, 55 लाख के मुकुट में सजे लालबाग के राजा; राज्‍यपाल सैयद अता हसनैन ने उतारी आरती

By Prabhat Ranjan Edited By: vyas Chandra
Published: Mon, 14 Sep 2026 01:55 PM (IST)

पटना में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां घरों और पूजा पंडालों में भगवान गणेश की आराधना ...और पढ़ें

महाराष्ट्र मंडल में गणपत‍ि की आरती उतारते राज्‍यपाल सैयद अता हसनैन। जागरण

महाराष्ट्र मंडल में गणपत‍ि की आरती उतारते राज्‍यपाल सैयद अता हसनैन। जागरण

HighLights

  1. गणेश चतुर्थी पर पटना भक्ति और उल्लास में डूबा।

  2. महाराष्ट्र मंडल में लालबाग के राजा की प्रतिकृति स्थापित।

  3. राज्यपाल ने 55 लाख के जड़ाऊ मुकुट वाले गणेश का पूजन किया।

जागरण संवाददाता, पटना। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर पटना भक्ति और उल्लास में डूब गया। सोमवार को राजधानी में घर-घर और पूजा पंडालों में भगवान गणेश की आराधना हुई।

सुबह से ही श्रद्धालु गणपति की प्रतिमा स्थापना की तैयारियों में जुटे रहे। शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा की गई। पूजा स्थलों पर दिनभर ‘गणपति बप्पा मोरया’ और ‘गणेश भगवान की जय’ के जयकारे गूंजते रहे।

श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश को दूर्वा, लाल फूल, सिंदूर और शमीपत्र अर्पित किया। मोदक, लड्डू, फल और विभिन्न मिष्ठान का भोग लगाया गया। पूजा के बाद आरती और मंत्रोच्चार हुआ।

विघ्‍नहर्ता की पूजा कर मांगा आशीर्वाद 

परिवार के सदस्यों ने एक साथ आरती में हिस्सा लेकर विघ्नहर्ता से सुख-शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की।

कई पूजा पंडालों में शाम को भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शहर के विभिन्न मोहल्लों में बने पूजा पंडाल रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाए गए।

शाम होते ही पंडालों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई। बच्चों और युवाओं में भी गणपति उत्सव को लेकर खास उत्साह दिखा। कई स्थानों पर प्रसाद वितरण किया गया।

श्रद्धालुओं ने गणपति से समाज में सुख-शांति और सभी के जीवन से संकट दूर करने की कामना की। दारोगा राय पथ स्थित महाराष्ट्र मंडल से लेकर मीठापुर बस स्टैंड, चितकोहरा बाजार, पटना सिटी और दानापुर तक हर जगह भगवान गणेश की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की गई।

Ganpati 2

राज्‍यपाल ने की पूजा, सीएम भी आएंगे 

पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। जहां भक्त बप्पा के दर्शन और पूजन के लिए उमड़ते रहे। दारोगा राय पथ स्थित महाराष्ट्र मंडल भवन में सोमवार की सुबह पूरे विधि-विधान के साथ गणेश की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कर पूजन किया गया।

मुंंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की प्रतिकृति को प्रतिष्ठित कर 55 लाख रुपये के हीरा, पन्ना और माणिक जड़ित सोने का मुकुट पहनाया गया। दोपहर में राज्यपाल सैयद अता हसैनन ने पूजन किया।

वे पंडाल में सिर पर पगड़ी पहनकर पहुंचे। शाम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूजन में शामिल होंगे। महाराष्ट्र मंडल के सचिव संजय भोंसले ने बताया कि मुंबई से 12 कारीगर मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बनाए हैं।

पंडाल के अंदर की सजावट भी मंदिर की तरह लग रही है। वहीं भगवान गणेश की प्रतिमा साडू मिट्टी से बनाया गया है। भगवान को विधि-विधान के साथ पूजन करने के बाद 501 मोदक का भोग लगाया गया।