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    पटना नहर में पलटी कार, अंदर फंसे रहे दो युवक; हाइड्रा से रेस्क्यू के बाद निकले शव

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 09:10 PM (IST)

    पटना के पालीगंज में मसौदा गांव के पास एक कार नहर में पलट गई, जिससे उसमें सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने हाइड्रा की मदद से कार को बाहर निकालकर द ...और पढ़ें

    नहर में डूबी कार

    नहर में डूबी कार

    HighLights

    1. मसौदा गांव के पास नहर में कार पलटने से हादसा।

    2. कार में सवार दो युवकों की हुई मौत।

    3. पुलिस ने हाइड्रा की मदद से शव निकाले।

    डिजिटल डेस्क, पालीगंज(पटना)। थाना क्षेत्र के मसौदा गांव के समीप रविवार शाम एक कार अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। हादसे के समय कार में दो युवक सवार थे। कार के नहर में डूबने की सूचना मिलते ही पालीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। एसडीआरएफ को भी घटना की जानकारी दी गई।

    नहर में डूबी कार, शुरू हुआ रेस्क्यू

    पुलिस के अनुसार, काफी प्रयास के बाद हाइड्रा की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। कार के अंदर से दोनों युवकों के शव बरामद किए गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।

    अरवल के रहने वाले थे दोनों युवक

    मृतकों की पहचान सूरज कुमार (30), पिता मनोज शर्मा और रंजीत कुमार (28), पिता रामानुज शर्मा के रूप में हुई है। दोनों अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र के सिरीडीह गांव के निवासी थे। पुलिस ने मृतकों के स्वजन को हादसे की सूचना दे दी है।

    पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव

    कार से शव बरामद होने के बाद पुलिस ने दोनों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के स्वजन में शोक का माहौल है। पुलिस हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जानकारी जुटा रही है।

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    कैसे हुआ हादसा, अभी स्पष्ट नहीं

    पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर कार के अनियंत्रित होकर नहर में गिरने की बात सामने आई है। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।

    घटनास्थल पर स्थिति सामान्य

    हादसे के बाद कुछ देर तक घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लगी रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर अब विधि-व्यवस्था सामान्य है। मामले में आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर की जाएगी।