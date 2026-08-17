Cancer Medicine Price: सस्ती होंगी कैंसर की महंगी दवाएं, इलाज का खर्च घटने की उम्मीद
पेटेंट अवधि समाप्त होने से कैंसर की महंगी इम्यूनोथेरेपी दवाएं सस्ती होंगी, जिससे मरीजों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। एक डोज की कीमत 2 लाख से घटकर 60 हजार रुपये तक आ सकती है, जिससे लाखों की बचत होगी और उपचार का बोझ कम होगा।
HighLights
इम्यूनोथेरेपी दवाओं के पेटेंट की अवधि समाप्त होगी।
दवाओं की कीमत में भारी कमी आने की संभावना।
कैंसर मरीजों के इलाज का खर्च कम होगा।
जागरण संवाददाता, पटना। कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। कुछ महंगी इम्यूनोथेरेपी दवाओं के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद बाजार में इनके विकल्प बढ़ सकते हैं। इससे दवाओं की कीमत में बड़ी कमी आने की संभावना है।
चिकित्सकों के अनुसार, अभी जिन दवाओं के 100 एमएल के एक डोज की कीमत करीब दो लाख रुपये या उससे अधिक पड़ती है, उनकी कीमत घटकर करीब 60 हजार रुपये तक आ सकती है। हालांकि वास्तविक कीमत संबंधित दवा, कंपनी और नियामकीय प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।
दवाओं की कीमत कम होने से खासकर उन मरीजों को राहत मिल सकती है, जिन्हें लंबे समय तक इम्यूनोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। बजट में कैंसर की 17 तरह की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में राहत की घोषणा के बाद भी इलाज की लागत कम होने की उम्मीद बढ़ी है।
एक डोज में 1.40 लाख तक की बचत की उम्मीद
अभी करीब दो लाख रुपये में मिलने वाला एक डोज यदि लगभग 60 हजार रुपये में उपलब्ध होता है तो मरीज को एक डोज पर करीब 1.40 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।
कई मरीजों को उपचार के दौरान एक से अधिक डोज की जरूरत होती है। ऐसे में लंबे उपचार में कुल खर्च में बड़ी कमी आ सकती है।
इम्यूनोथेरेपी क्या है?
- इम्यूनोथेरेपी कैंसर के उपचार की आधुनिक पद्धति है। इसमें मरीज की प्रतिरोधक क्षमता को कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ सक्रिय करने में मदद की जाती है।
- इसका इस्तेमाल कैंसर के प्रकार, उसकी अवस्था और मरीज की स्थिति के आधार पर किया जाता है।
- यह हर कैंसर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होती और डॉक्टर इसके लिए मरीज की चिकित्सकीय स्थिति का मूल्यांकन करते हैं।
किन कैंसर में होता है इस्तेमाल?
कुछ इम्यूनोथेरेपी दवाओं का इस्तेमाल फेफड़े, पेट, स्तन, किडनी और गर्भाशय समेत कई प्रकार के कैंसर में किया जाता है। किस मरीज को कौन-सी दवा दी जाएगी, यह कैंसर के प्रकार, स्टेज, जांच रिपोर्ट और उपचार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।
पेटेंट खत्म होगा तो बढ़ेंगे विकल्प
पटना जिले के औषधि नियंत्रक प्रशासक चुनेंद्र महतो के अनुसार, कुछ इम्यूनोथेरेपी दवाओं के पेटेंट की अवधि समाप्त होने वाली है। पेटेंट अवधि खत्म होने के बाद नियमानुसार दूसरी कंपनियां भी समान सक्रिय दवा के आधार पर अपने उत्पाद बाजार में ला सकती हैं।
इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और कीमतों में कमी आने की संभावना है। जेनेरिक या अन्य किफायती विकल्प उपलब्ध होने पर आधुनिक कैंसर उपचार अधिक मरीजों की पहुंच में आ सकता है।
लंबे इलाज में दवा की कीमत सबसे बड़ी चुनौती
आईजीआईएमएस स्थित स्टेट कैंसर संस्थान के प्रमुख डॉ. राजेश कुमार सिंह के अनुसार, मौजूदा समय में इम्यूनोथेरेपी की कीमत में दवा के साथ टैक्स और अन्य शुल्क भी शामिल होते हैं। इससे मरीजों को काफी खर्च उठाना पड़ता है। कीमत कम होने पर कैंसर उपचार का आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी।